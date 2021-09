Sénégal: Diourbel / Echeances électoales - Un cadre de concertation pour un candidat consensuel dans les communes

Le cadre de concertation qui regroupe les responsables et maires des 11 communes rurales de Diourbel jette son dévolu sur la candidature du Dr Moustapha Faye responsable politique de l'Alliance pour la République (APR) dans la commune de Toure Mbonde pour être le candidat à la candidature à la tête du conseil départemental. Ce cadre réuni hier, dimanche 19 septembre 2021 qui vise à trouver des solutions aux problèmes liés aux échéances électorales veut un candidat consensuel dans toutes les communes.

Le cadre de concertation mis en place par des responsables et maires des communes de Diourbel a proposé Dr Moustapha Faye comme candidat à la candidature du conseil départemental. Cette rencontre qui regroupe les différents responsables et maires de Diourbel se veut «un cadre d'échanges pour trouver des solutions aux problématiques liées aux prochaines échéances électorales». Selon Dr Moustapha Faye, «c'est un groupe engagé qui se trouve dans les 11 communes rurales qui a décidé de mettre en place un cadre de concertation qui va réunir les différents responsables, les maires et les responsables des 11 communes pour discuter des questions politiques, de proposer des solutions par rapport à des problématiques politiques qui se présenteront devant nous».

Le cadre va désormais travailler ensemble pour réfléchir discuter et proposer des solutions par rapport aux échéances électorales qui se présenteront ultérieurement mais aussi par rapport à l'animation politique au niveau du département. «Nous avons mis en place ce cadre. Nous allons continuer à discuter, à échanger. Mais, nous avons dit que par rapport aux prochaines échéances électorales territoriales, le conseil départemental doit revenir à la zone rurale dans la mesure où nous sommes dans un département où il y a 12 communes rurales et on parle d'égale dignité dans toutes les communes. Depuis toujours, il n'y a jamais eu un candidat pour le conseil régional ou départemental pour ce conseil. C'est pourquoi, on s'est dit qu'on a les responsables qui ont beaucoup travaillé qui ont gagné. Depuis les échéances électorales de 2012 à nos jours, les communes rurales ont gagné haut la main tirant la commune de Diourbel pour qu'on puisse avoir un score satisfaisant. On s'est dits que cette fois-ci, il faut que le candidat à la candidature au conseil départemental soit du département parce qu'il le mérite et les 11 communes rurales le méritent. Quand on investit un candidat au niveau de ces 11 communes, il est évident que nous allons gagner les élections haut la main».

Et il poursuit «il s'agit d'une alerte parce que nous voulons informer le Président de notre coalition sur les réalités politiques du département parce qu'il n'a pas toutes les informations. Nous sommes en phase avec le ministre Dame Diop, coordonnateur départemental que nous avons la légitimité. Nous acceptons qu'il soit le coordonnateur de la coalition Benno Book Yaakaar». «Ce collectif a porté son choix sur ma modeste personne pour être le candidat à la candidature du conseil départemental de Diourbel et je l'accepte volontiers», a martelé Dr Faye.

Et d'ajouter «ce qui est important est qu'on désigne la personne qui a le meilleur profit dans le département. Je n'ai pas de fixation. Nous allons travailler avec les différents responsables pour trouver un candidat consensuel. Nous lançons un appel au Président de la République et au coordonnateur départemental de la coalition Benno Book Yaakaar Mon sieur Dame Diop pour régler les tendances qui se trouvent dans les différentes communes. Il est grand temps qu'on puisse se retrouver autour d'une table pour trouver des candidats consensuels au niveau des différentes 12 communes de Diourbel».