Maroc: Hro Abrou du RNI élu président du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet

Errachidia — Hro Abrou, du Rassemblement National des Indépendants (RNI), a été élu, lundi à Errachidia, président du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet.

M. Abrou, qui était le seul candidat à ce poste, a obtenu 43 voix des membres du Conseil de la région, lors d'une session tenue en présence notamment du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Bouchaab Yahdih.

Il a été procédé à l'élection aussi d'Ait Baha Ahmad du RNI en tant que 1er vice-président du Conseil de la région, de Rachidi Hassani du Parti de l'Istiqlal (PI) en tant que 2ème vice-président, de Youssef Ouzguite du Parti Authenticité et Modernité (PAM) comme 3ème vice-président et de Moulay Abderrahman Drissi du Mouvement Populaire (MP) comme 4ème vice-président.

A cette occasion, M. Abrou a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui afin d'assumer la présidence du Conseil de la région pour un mandat marqué par des défis et des attentes des citoyens, estimant nécessaire de donner une nouvelle impulsion à la région de Drâa-Tafilalet dans le but de réaliser le développement escompté et combattre la pauvreté et la précarité.

Rappelant que le processus de la régionalisation avancée a franchi des étapes importantes, M. Abrou a relevé que cela impose une mobilisation collective pour mettre en place une politique régionale claire et applicable dans l'ensemble des domaines, le but étant de construire une économie solide et efficace au niveau régional, promouvoir le développement, créer des opportunités d'emploi et garantir la justice économique et territoriale.

Le Conseil de la région de Drâa-Tafilalet comprend 45 membres élus suite aux élections du 8 septembre 2021 au niveau des 5 provinces de la région (Errachidia, Midelt, Tinghir, Zagora et Ouarzazate).

Le RNI est arrivé en tête de ce scrutin en obtenant 14 sièges au Conseil de la région, suivi du PI (8 sièges), du PAM (7 sièges), du MP (6 sièges), ainsi que de l'Union Socialiste des Forces Populaires, du Parti du Progrès et du Socialisme, du Mouvement Démocratique et Social et du Parti de la Justice et du Développement (2 sièges chacun).