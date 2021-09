Maroc: Election de Jamal Benrabia du PI président du conseil communal d'El Jadida

El Jadida — Jamal Benrabia du Parti de l'Istiqlal (PI) a été élu, lundi, président du conseil communal d'El Jadida.

M. Benrabia a obtenu la confiance de 24 membres sur 39 contre 10 pour son adversaire Youssef Bayazid du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS).

La séance de vote a été marquée par l'abstention de 4 membres et l'absence d'un seul membre.

A cette occasion, il a été procédé également à l'élection des autres membres du conseil communal d'El Jadida. Il s'agit de sept vice-présidents appartenant au Rassemblement national des indépendants (RNI), au Parti Authenticité et Modernité (PAM), à l'Union constitutionnelle (UC), au Front des forces démocratiques (FFD), à l'Union socialiste des forces populaires (USFP) et au Parti de l'Istiqlal, ainsi que le secrétaire du Conseil du Parti de l'Unité et de la Démocratie (PUD) et son adjointe (RNI).

La liste électorale du Parti de l'Istiqlal a obtenu 7 sièges à l'issue des élections communales du 8 septembre, suivie du Rassemblement national des indépendants et du Parti du Progrès et du Socialisme avec 6 sièges chacun.

S'agissant du Parti Authenticité et Modernité, de l'Union Constitutionnelle, du parti de la Renaissance et de la Vertu (PRV), de la Fédération de gauche, du Front des forces démocratiques, de l'Union socialiste des forces populaires et du Parti de la Justice et du Développement (PJD), ils ont décroché un siège chacun.