Congo-Kinshasa: New-York - Félix Tshisekedi ce mardi à la tribune de l'ONU

C'est depuis l'aéroport international de Loano, à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, s'est envolé le 19 septembre pour New-York, aux Etats-Unis. Il est allé participer à la 76e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU). Le 20 septembre, aux premières heures, le chef de l'Etat congolais a foulé le sol newyorkais, par l'aéroport international John F. Kennedy. Il a été reçu au pied de l'avion par M. Balumuene, ambassadeur de la République démocratique du Congo aux États-Unis, avant de rejoindre sa résidence de circonstance, apprend-on des sources proches de la présidence. Déjà, au menu de ses premières activités, Félix Tshisekedi devrait s'entretenir en tête-à-tête avec le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, avant son grand oral du 21 septembre du haut de la tribune des Nations unies.

Sauf imprévu, l'agenda mis à jour par le bureau de l'institution onusienne prévoit que le Félix-Antoine Tshisekedi -Tshilombo prenne la parole à la tribune en onzième position, à 14h00, heure de New-York (soit 19h00, heure de Kinshasa). Son oral sera le deuxième du genre après celui de sa première participation, en septembre 2019. Cette 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU est une occasion pour les chefs d'Etat du monde d'échanger sur les grandes questions qui préoccupent la planète, entre autres, la pandémie de la covid-19 qui a privé les dirigeants de la planète de ce rendez-vous annuel en 2020.

Pour cette année, le thème retenu est « Miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'organisation des Nations unies ».

Un discours très attendu

Le discours du président congolais et président en exercice de l'Union africaine est très attendu. Un discours aux multiples enjeux, notamment la question sécuritaire et sanitaire. Il est très attendu car il permettra au président Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo de faire entendre la voix de l'Afrique et de son pays. Le chef de l'Etat congolais devra donner sa vision de la prévention au traitement pour arriver à immuniser le monde et, particulièrement, l'Afrique de la covid-19. Il aura donc à défendre ses propositions presque déjà publiques qui privilégient une vaccination de masse, la fabrication des vaccins en Afrique ainsi que la poursuite des recherches sur les différents traitements.

Un autre sujet qui devrait revenir dans son discours, c'est la sécurité avec notamment la violence qui prévaut à l'est dans son pays et en Afrique. Du terrorisme en Afrique centrale et au Sahel en passant par la déstabilisation des institutions par les coups d'Etat, il est attendu du président en exercice de l'Union africaine des réponses idoines et efficaces susceptibles de faire bouger les lignes. Il sera aussi question, pour Félix Tshisekedi, de faire le point sur l'économie du continent africain et sur les objectifs du développement durable.

D'autres thèmes comme le changement climatique, l'autonomisation de la femme, ou encore, les droits humains, devraient logiquement figurer dans le discours du Chef de l'Etat congolais à la 76ème session de l'Onu que va présider l'actuel ministre des Affaires étrangères des Maldives, Abdulla Shahid, élu le 7 juin 2021 par l'Assemblée générale.