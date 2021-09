Ile Maurice: Politique - D'anciens parlementaires ont leur idée du patriotisme

Le patriotisme, c'est aussi proclamer la vérité. C'est ce que soutiennent d'anciens parlementaires, qui se sont adressés à la presse mercredi pour répondre aux critiques de certains contre leur démarche d'alerter des organisations internationales sur la situation à Maurice et surtout la manière dont le speaker traite des membres de l'opposition.

Ils ont aussi annoncé qu'ils répondent à l'appel du groupe «Avengers» pour l'action du 16 octobre mais ils annonceront plus tard quelle forme prendra leur participation. Ces ex-parlementaires ont également répondu à des questions sur différents sujets. Petit florilège de leurs déclarations.

Patriotisme

Bashir Khodabux : «C'est pour l'amour de notre patrie que nous dénonçons la montée des crimes de la corruption et de la misère et du piétinement de la démocratie chez nous.»

Speaker

Suren Dayal : «Le silence est coupable. On ne peut rester silencieux sur les agissements du speaker. C'est la raison pour laquelle nous avons informé des organisations gouvernementales sur la situation. Sinon on serait coupable de cette situation.»

Covid-19

Alain Laridon : «Il n'y a pas de transparence dans les chiffres. On vient chaque jour nous annoncer le nombre de personnes vaccinées, mais au niveau des personnes infectées, il y a des chiffres qui sont manipulés. Pourquoi cacher la vérité ? Au contraire, plus les gens sont informés, plus ils auraient été conscients. Ce n'est pas bon signe à l'approche de la réouverture des frontières.»

Sheila Bappoo : «L'année dernière, on nous disait que seuls les adultes attrapaient le Covid et cette année, non seulement il y a des enfants mais aussi des bébés. On a eu sept bébés infectés dans un abri. La situation est hors du contrôle du ministère de l'Égalité des genres. Et pourtant elle (NdlR : la ministre) se permet de dire que tout est bien géré. Il fallait isoler tous ces bébés dans un lieu sûr. Je dénonce également le manque de transparence.»

Éducation

Armoogum Parsuramen : «Le ministère de l'Éducation a annoncé la présence de tous les élèves et étudiants dans les salles de classe tous les jours à partir du 18 octobre. Je reconnais que c'est important que les enfants soient dans des salles de classe régulièrement. Mais si la situation empire d'ici un mois, je ne crois pas que ce soit une bonne solution. Je dénonce par contre qu'après plus d'un an et demi, le ministère de l'Éducation n'a pu mettre sur pied un programme robuste d'éducation en ligne. Pourtant dans le privé, il adopte ce système qui marche très bien.»

Vishnu Bundhun : «Le gouvernement ne permet pas à un élève qui a obtenu moins de cinq credits d'être promu en Lower VI (Grade 12). Aussi pour être embauché comme trainee nursing officer, il faut l'obtention de cinq credits. Par contre avec trois credits, un jeune peut être admis dans une polytechnique pour devenir infirmier et même poursuivre des cours jusqu'à un BSc en Nursing qui peut lui ouvrir la voie à un emploi à l'étranger. Quel paradoxe !»

Chômage

Dharam Fokeer : «C'est bien que le gouvernement ait proposé plusieurs plans pour aider les employés affectés par le Covid. Mais on n'a pas de chiffres sur ceux qui ont été licenciés. Le gouvernement doit jouer la carte de la transparence pour informer la population sur la situation de l'emploi chez nous.»