Ile Maurice: Tourisme - Maurice répond présent au salon de l'IFTM Top Resa 2021

La réouverture complète des frontières le 1er octobre ne bénéficie pas uniquement aux voyageurs pour les loisirs mais c'est aussi une occasion de relancer les affaires. En effet, du 5 au 8 octobre, une délégation mauricienne comprenant des officiels de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), d'Air Mauritius, des hôteliers ainsi que des touropérateurs sera présente au salon IFTM Top Resa 2021, au stand 1. F.27 dans le hall 1 de Porte de Versailles, à Paris.

Ce rendez-vous des professionnels du tourisme en France et à l'international redémarre ses activités cette année afin de relancer un secteur lourdement impacté par la pandémie du Covid-19 dans le monde. En effet, bouleversé par la crise sanitaire, l'IFTM Top Resa, qui a vu son édition de 2020 être annulée, se réinvente, avec un événement physique et virtuel. Ainsi, le salon Top Resa c'est 200 destinations, 1 700 marques, 34 000 professionnels du tourisme et 150 conférences. IFTM Top Resa a pour objectifs de rencontrer des visiteurs ciblés, d'augmenter le chiffre d'affaires, de développer l'image d'une marque, faire un point sur les évolutions et tendances du marché.

Il nous revient que le ministre du Tourisme, Steven Obeegadoo, fera également le déplacement à Paris pour vanter la destination Maurice. Attitude Hotels, Beachcomber Ltd, Radisson Blu Resorts Mauritius, Lux Resorts, Manisa Hotel, Medine Group, MJ Holidays Ltd... Ils font partie de cette vingtaine d'opérateurs de ce secteur à bout de souffle qui, pendant quatre jours, feront la promotion de Maurice en tant que destination touristique.

Répondant à une question de François-Xavier Izenic dans une émission d'Atelier IFTM consacrée à la région océan Indien, sur comment Maurice va-t-elle faire revenir les touristes français, le directeur de la MTPA, Arvind Bundhun, a répondu : «Maurice est une destination qui est très eurocentrique. Nous allons concentrer nos ressources sur ces destinations phares qui nous ramènent 50 % de notre clientèle touristique mais en même temps, on ira aussi vers une diversification de nos marchés émetteurs qui va consolider les chiffres de Maurice. Le gouvernement a également lancé plusieurs bouées de sauvetage pour l'industrie afin de pouvoir pérenniser leur opération.» Selon lui, après l'incident du MV Wakashio, qui a causé le pire désastre écologique du pays, l'idée est de montrer que «les plages sont toujours belles».

«De nouvelles tendances ont-elles émergé de cette crise, de nature à modifier l'offre touristique de Maurice ?», lui demande le journaliste. Arvind Bundhun fait ressortir que la sécurité sanitaire sera le facteur déterminant de tout choix de voyage aujourd'hui. «On parle beaucoup de slow tourist. La façon de vivre le voyage sera une connexion avec les lieux visités et les locaux.»

Autre événement qui verra le déplacement des membres du gouvernement et des organismes étatiques, c'est l'Expo 2020 à Dubaï qui se tiendra du 1er octobre au 31 mars 2022. Cette exposition universelle aura pour thème «Connecter les esprits, Construire le futur», avec trois sous-thèmes, durabilité, opportunité et mobilité. Ce sera la première exposition universelle organisée dans la zone Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud. Les organisateurs et participants de l'Expo 2020 bénéficieront d'un tarif promotionnel. Des officiels de l'Economic Development Board (EDB), de Business Mauritius et de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI) seront du voyage.