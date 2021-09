Algérie: Rentrée sociale - 752 nouvelles structures mises en service

Le total des différentes infrastructures éducatives et différents équipements ayant été mis en service à l'occasion de la nouvelle rentrée sociale, s'élève à 752 infrastructures, a indiqué, lundi à Alger, le directeur général des Equipements publics au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Yacine Hammouche.

Selon les explications fournies par M. Hammouche qui était l'invité du "Forum de la radio algérienne", parmi ces structures, l'on retrouve 459 établissements éducatifs (301 primaires, 92 CEM et 66 lycées), en sus de 338 cantines scolaires, 265 classes ayant connu des travaux d'extension, 30 structures sportives et 37 unité de contrôle et de suivi médicaux.

Selon le directeur, ce bilan n'englobe pas les opérations de réhabilitation et de rénovation au niveau des établissements éducatifs, étant " à la charge des walis et des directions des Equipements publics conformément aux programmes sectoriels".

Le Directeur a indiqué que son secteur s'employait à réaliser des cités intégrées (comprenant tous les équipements éducatifs, sanitaires et sportifs), d'autant qu'il a été procédé à l'achèvement de 263 cités d'habitation intégrées sur un total de 932 cités programmées jusqu'en janvier 2020.

Sur les dix nouvelles wilayas, le même responsable a affirmé que le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a contacté les autorités locales, dans le but de recenser les demandes et les besoins au niveau des cités d'habitation, en vue de remédier aux manques et œuvrer à assurer les différents équipements publics nécessaires.

M. Hammouche a relevé dans le même contexte que depuis 2015, près de 245.000 lits ont été assurés dans les résidences universitaires au profit des étudiants, à raison de deux étudiants par chambre (12 m2), dotée en tous les équipements nécessaires.