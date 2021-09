Algérie: Chanegriha souligne la cohésion entre les secteurs sanitaires militaire et civil durant les catastrophes et les crises

Alger — Le Général de Corps d'Armée, Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha, a mis en avant, lundi, la "cohésion" et la "solidarité" entre les secteurs sanitaires, militaire et civil, durant les catastrophes et les crises, qualifiant la sécurité sanitaire d'"indissociable" de la sécurité globale, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Le secteur sanitaire de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale, est appelé à poursuivre ses démarches louables visant à consolider les liens d'unité et de cohésion entre notre valeureux peuple et son armée, particulièrement durant les catastrophes et les crises. Un exemple en est votre contribution qualitative et vos efforts laborieux, face à la pandémie de la Covid-19, où la solidarité et la conjugaison des efforts entre les secteurs sanitaires militaire et civil ont été portées à leur apogée et ont réussi, dans une large mesure, à limiter les conséquences fâcheuses de cette pandémie sur notre pays", a relevé le Général de Corps d'Armée.

M.Chanegriha s'exprimait lors d'une allocution d'orientation, suivie par visioconférence par les cadres de la santé militaire déployés à travers les Régions militaires (RM) et ce, à l'occasion d'une visite au niveau de l'Ecole nationale de santé militaire (1ère Région militaire), effectuée suite à la désignation du Général-major Souid Mohammed El-Bachir dans les fonctions de directeur central des services de santé militaire par intérim.

Le Général de Corps d'Armée, qui était accompagné du Secrétaire général du MDN, du Commandant de la 1ère Région militaire et du directeur central des services de santé militaire par intérim, a tenu, à l'issue de cette visite, une réunion de travail avec les cadres et personnels de la santé militaire.

Il a salué, à ce titre, les personnels de la santé militaire, parmi les professeurs, les médecins et les infirmiers, pour "le rôle vital qu'ils ont assumé, aux côtés de leurs collègues du secteur sanitaire civil, pour endiguer cette pandémie". Tout comme il a tenu à "rendre un vibrant hommage à tous les personnels, militaires et civils, qui ont sacrifié leurs vies pour sauver les malades atteints par cette dangereuse épidémie".

"J'ai tenu personnellement à venir à votre rencontre, vous, les cadres de la Direction centrale des services de santé militaire, pour traduire, en cette occasion, le grand intérêt porté par le Haut Commandement de l'ANP au secteur de la santé militaire, qui constitue une partie intégrante de notre corps de bataille, mais également pour donner un ensemble d'instructions et d'orientations allant dans le sens de la création d'une nouvelle dynamique, à même de promouvoir ce secteur sensible au niveau escompté, à travers notamment l'amélioration des conditions de prise en charge médicale multiforme des personnels du MDN et de leurs ayants-droit, ainsi que le maintien d'une disponibilité permanente pour intervenir et soutenir le secteur de la santé civile, en périodes d'épidémies, de catastrophes et de risques majeurs", a déclaré le Général de Corps d'Armée à l'entame de son discours.

Au terme de son allocution, le Général de Corps d'Armée a donné un ensemble d'orientations portant notamment sur "la moralisation de la profession médicale, l'amélioration des conditions d'accueil, d'orientation et de prise en charge psychologique des patients, outre la nécessité d'assurer la maintenance régulière des équipements médicaux mis à disposition des hôpitaux militaires et de générer une cohérence et une synergie entre les différents établissements de santé militaire", conclut le MDN.