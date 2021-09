Maroc: RADEEJ - Un programme proactif de curage et d'entretien des canalisations d'eaux usées et pluviales en prévision de la saison des pluies

Casablanca — La Régie Autonome Intercommunale de Distribution d'Eau, d'Electricité et de gestion d'assainissement liquide des provinces d'El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ) a entamé le nettoyage et le curage des bouches d'égouts et des canalisations d'évacuation d'eaux pluviales et usées dans les différentes communes territoriales relevant de sa zone d'intervention, et ce en prévision de la prochaine saison des pluies.

La Régie a précisé dans un communiqué que cette opération a mobilisé toutes les équipes d'intervention sur le terrain relevant du département d'assainissement liquide, accompagnées des employés de l'entreprise sous-traitante. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du Marché 51/4/20, pour le curage des bouches d'égouts, regards de visite, des canalisations d'évacuation des eaux usées et des stations de relevage.

Cette opération a permis d'évacuer de grandes quantités de déchets accumulés et coincés dans le réseau, qui sont généralement responsables du bouchage des canalisations qui entrainent par conséquent des inondations.

Les communes qui ont bénéficié jusqu'à présent de cette campagne sont El Jadida, Azemmour, Oulad Frej, et Bir Jdid. Cette opération a permis le curage de plus de 1900 bouches d'égouts et plus de 60 km du réseau d'assainissement liquide, suite à l'extraction de quelque 1 293 tonnes de déchets.

Partant de l'impératif de préserver l'environnementale, la RADEEJ procède à l'évacuation de la totalité des déchets extraits dans la décharge publique dans le cadre d'un marché-cadre conclu à cet effet.

Le processus se poursuit dans le but de faire bénéficier les différentes communes relevant de la zone d'intervention de la RADEEJ.