Maroc: Mohamed Azzaoui du RNI élu président du Conseil communal d'Oujda

Oujda — Mohamed Azzaoui, du Rassemblement national des indépendants (RNI), a été élu, lundi, président du Conseil communal d'Oujda.

M. Azzaoui a obtenu les voix de 45 membres du Conseil sur un total de 61, devançant le candidat de l'Union socialiste des forces populaires (USFP) Abdellah Saâdi qui a obtenu 8 voix, alors que deux membres se sont abstenus de voter.

Lors d'une session plénière, tenue en présence des représentants des autorités locales, il a également été procédé à l'élection des dix vice-présidents, du secrétaire du Conseil ainsi que de son adjoint.

Le RNI était arrivé 2ème aux élections du 8 septembre au niveau de la commune d'Oujda, en décrochant 12 sièges, derrière le Parti authenticité et modernité (PAM) qui a obtenu 14 sièges et devant le Parti de l'Istiqlal (PI) qui a remporté 6 sièges.

L'USFP et le Parti justice et développement (PJD) ont obtenu 4 sièges chacun, suivis du Mouvement démocratique et social (MDS) avec 3 sièges, et de l'Union constitutionnelle (UC), du Parti socialiste unifié (PSU), du Parti des Néo-démocrates, du Mouvement populaire (MP), de l'Alliance de la fédération de gauche (AFG), du Parti du progrès et du socialisme (PPS), et du Parti de l'unité et de la démocratie (PUD) avec deux sièges chacun.

Le Parti de l'Action, le Parti de la Choura et de l'Istiqlal (PCI) et le Parti de la liberté et de la justice sociale (PLJS) ont décroché un siège chacun.

Seize listes électorales, totalisant 976 candidats, étaient entrées en lice pour décrocher les sièges du Conseil communal d'Oujda, au nombre de 61.