Seychelles: Le ministère de l'Environnement des Seychelles met en œuvre des pratiques de recyclage et d'efficacité énergétique

Le ministère de l'Environnement des Seychelles a commencé à mettre en œuvre deux initiatives vertes dans le but de promouvoir des pratiques de recyclage et d'utilisation efficace de l'énergie dans les bureaux du secteur public dans le cadre de la campagne Clean Up the World de cette année.

La responsable des relations publiques, Linne Dubignon, a déclaré à la SNA que les initiatives devaient être lancées à l'Assemblée nationale, où les membres du personnel appliquaient déjà partiellement les meilleures pratiques.

« Il est à noter que l'Assemblée nationale a des panneaux photovoltaïques installé sur le toit ; ils n'impriment pas et n'utilisent pas de bouteilles d'eau en plastique. Ils ne trient cependant pas leurs déchets car lors de la collecte des déchets, tous les déchets sont déposés dans le même véhicule », a déclaré Mme. Dubignon.

Le panneau photovoltaïque sur le bâtiment de l'Assemblée nationale a été rendu possible grâce à une subvention du gouvernement indien en collaboration avec la Public Utilities Corporation (PUC).

Elle a souligné que des bacs de couleur ont été fournis à l'Assemblée nationale pour le tri des déchets et que l'Assemblée a été mise en contact avec des entreprises s'occupant de recyclage pour la collecte des déchets.

Aux Seychelles, il existe quatre principaux types de déchets recyclés - les bouteilles en PET, les canettes, le papier et les déchets verts, et il a été souligné que certains bureaux du secteur public produisent beaucoup de déchets de papier.

Le lancement de l'initiative n'ayant pas eu lieu à l'Assemblée nationale pour des raisons imprévues, le ministère continue d'avancer.

"Nous allons d'abord nous adresser au département de la justice, puis aux différents ministères du gouvernement. Le projet est un projet que le ministère mettra en œuvre à partir de cette année pour assurer une réduction de la quantité de déchets mis à la décharge", a déclaré Mme. Dubignon.

Concernant la promotion d'une utilisation efficace de l'énergie, Mme. Dubignon a souligné que cela contribuera à faire face aux factures élevées des services publics dans le secteur public.

« Nous avons constaté que pendant la nuit, à une heure où il n'y a personne qui travaille, certains bureaux gardent leur climatisation et leurs lumières allumés. C'est alors que nous avons commencé à étudier un projet pour sensibiliser le personnel quant à l'utilisation efficace de l'électricité et de l'eau. Nous sommes en contact avec les responsables des relations publiques et de la communication pour éduquer leurs pairs sur la manière de réduire la quantité d'eau et d'électricité utilisée. Ils devront s'assurer qu'il y a conformité », a déclaré Mme. Dubignon.

Grâce à cette initiative, les employés devront s'assurer que tous les appareils sont éteints une fois leur journée de travail terminé. Afin d'aider à la sensibilisation des membres du personnel, des autocollants favorisant l'utilisation efficace de l'énergie seront placés stratégiquement dans les bureaux.

M. Dubignon a déclaré que de nombreux bureaux ne pourront pas changer leurs appareils - réfrigérateurs, micro-ondes et distributeurs d'eau - pour des appareils à économie d'énergie en raison de la pandémie en cours.

"Ils devront optimiser leur utilisation de manière appropriée. Par exemple, n'ouvrez pas le réfrigérateur si n'avez besoin de rien ou que vous n'avez rien dedans. Lors du chauffage des aliments, deux personnes peuvent y mettre leurs bols en même temps. Cela réduira éventuellement la facture d'électricité », a-t-elle expliqué.

Pour s'assurer que le secteur public respecte ces initiatives, le Conseil des ministres a été informé sur les deux sujets mercredi.

"La participation des ministres nous aidera à amener plus de personnes à mettre en œuvre les initiatives et les pratiques. Il faudra un certain temps aux gens pour s'y adapter, mais nous y arriverons lentement", a déclaré Mme. Dubignon.