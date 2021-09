Egypte: L'un des premiers pays à documenter le développement humain

L'Egypte est l'un des premiers pays à documenter le développement humain, a déclaré mardi le ministre du Plan et du Développement économique, Hala El-Saïd.

Dans son allocution lors de la cérémonie de lancement du rapport des Nations Unies sur le développement humain en Egypte pour 2021, en présence du Président Abdel Fattah Al-Sissi à la Nouvelle Capitale administrative, Mme El-Saïd a affirmé que ces rapports visaient à transformer les objectifs de lutte contre la pauvreté et le développement humain en normes, plans et approches pour une action nationale, régionale et internationale.

Nous assistons aujourd'hui à cet événement distingué, qu'est le lancement du Rapport sur le développement humain en Egypte 2021 sous le titre (Le développement est un droit pour tous. L'Egypte est le parcours), a dit Mme El Said, exprimant ses remerciements au Président Al Sissi pour avoir assisté à cet événement et son intérêt personnel à voir les résultats de ce rapport, qui est l'un des rapports les plus importants publiés par une organisation internationale qui surveille l'état du développement humain dans le monde.