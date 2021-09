Algérie: Suppression du minaret de Djamaâ El Djazair dans le journal "El watan", une atteinte à la mémoire du peuple

Alger — Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a qualifié lundi la suppression par le journal +El Watan+ du minaret Djamaâ El Djazair sur la photo de sa Une, d'"atteinte flagrante de la mémoire du peuple algérien" et de "violation éhontée des lois de la République".

Le communiqué du ministère indique que "le journal francophone "+El Watan+" qui a publié sur sa Une une photo du convoi funéraire de l'ex-Président Moudjahid, Abdelaziz Bouteflika, sur laquelle apparait l'image de +Mohammadia+ et de laquelle a est supprimé le minaret de Djamaâ El Djazair, est une atteinte flagrante à la mémoire du peuple algérien et une violation éhontée des lois de la République", lit-on dans le communiqué du ministère.

Le ministère s'interroge "avec étonnement et indignation des plus vifs", sur les visées de cet agissement injustifié dans une tribune médiatique nationale qui prétend être professionnelle, en recourant à une suppression professionnelle qui ne saurait être justifiée ni par la spontanéité ni par une prétendue fausse manipulation ".

Lire aussi: Suppression du Djamaâ El Djazair sur une photo de la Une d'El Watan, une violation flagrante des lois

Pour le ministère, de telles violations " devront donner lieu à des poursuites administratives et à des mesures judiciaires".

Selon la même source, Djamaâ El Djazair est " un édifice religieux et un monument culturel, scientifique et civilisationnel, qui écrit l'Histoire pour l'Algérie indépendante et livre un message de fidélité aux chouhada, avec un symbolisme historique, culturel et religieux. Il institue l'histoire et l'avenir d'un peuple qui a rejeté les plans du colonialisme et s'est attaché à ses fondements religieux et à son legs culturel sur un district dont le nom a été changé de +Lavigerie+ à +Mohammadia+ et de +l'association des Pères blancs+ à +Djamaâ El Djazair+".