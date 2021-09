Cote d'Ivoire: Situation des Droits de l'homme - Le CNDH rendra public son rapport annuel 2020, ce mardi

Le conseil national des droits de l'homme (Cndh) présentera au Président de la République, Alassane Ouattara son rapport annuel 2020 sur l'état des droits de l'homme le mardi 21 septembre 2021, à l'auditorium de la primature.

Ce rapport, pour la circonstance, sera remis officiellement au ministre auprès du Président de la République en charge des relations avec les institutions de la République, Gilbert Kafana Koné.

Il faut noter que l'état des Droits de l'homme au cours de l'année 2020 est axé sur l'analyse de certains droits relevant des Droits Civils et Politiques (Dcp), des Droits économiques, sociaux et culturels (Desc) et des droits catégoriels. A cet effet, il faut signaler que le Cndh a été saisi de diverses requêtes portant sur des violations des Droits de l'homme pour lesquelles, conformément à ses attributions, il a mis en œuvre son mécanisme de traitement des requêtes.

Créé par la Loi n°2018-900 du 30 Novembre 2020, le Conseil National des Droits de l'Homme (Cndh) est une Autorité Administrative Indépendante (Aai) qui exerce des fonctions de conseil, mène des consultations, conduit des missions d'évaluation et fait des propositions au Gouvernement et à toutes autres autorités compétentes et ce, dans le cadre de la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme sur le territoire national.

Le Cndh est composé d'une Commission Centrale comprenant 12 membres appelés Conseillers aux Droits de l'Homme, issus de structures associatives et socioprofessionnelles ayant tous voix délibérative. Ils sont issus des structures associatives, socioprofessionnelles et d'experts désignés.