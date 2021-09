Togo: LE SYNATERTO demande un allègement des mesures restrictives

Compte tenu de la hausse des cas de contaminations ces derniers temps, le gouvernement qui ne lâche rien dans cette lutte contre la pandémie virale, de ce fait le 10 septembre, il a fait recours à de nouvelles restrictions sanitaires dans laquelle figure la fermeture des bars et restaurants.

Plus de 200 bars et restaurants sont fermés, soucieux, le syndicat national des tenanciers de bars et restaurants du Togo (SYNATERTO) dit comprendre la mesure, mais demande un allègement des mesures.

D'après Republicoftogo.com, Ces établissements se retrouvent avec d'importants stocks de boissons et de produits alimentaires et des crédits à payer chaque mois. Ils ne demandent pas d'indemnisation, mais une réouverture avec strict filtrage des clients et dispositions sanitaires rigoureuses.

Cependant ils promettent de mener la lutte à fond contrairement aux mois antérieurs où ils étaient négligents, et prennent déjà des dispositions notamment, l'abandon des verres et couverts pour le plastique et le carton.