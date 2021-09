Gabon: ONDSC - Infrastructures Sportives - Livraison provisoire des travaux du plateau sportif de Sogatra.

L'Office National de Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) continue son bonhomme de chemin avec la livraison des plateaux sportifs de proximité dans les quartiers populaires du Gabon.

C'est pour mettre en application la vision du Chef de l'Etat qui veut faire du Gabon une vitrine en matière de sports que l'ONDSC a procédé ce jeudi 16 septembre ,à la réception provisoire des travaux du Plateau Multisport de Sogatra en présence de son Directeur Général Joannick Ngomo Obiang. Une infrastructure moderne qui ressemblerait à un complexe sportif puisqu'il dispose de plusieurs aires de jeux telles que, des terrains de Handball , Volleyball, Basketball, mini-Foot et d'une Station de Fitness pour la gymnastique et la musculation.

Il est important de savoir que l'objectif de ce projet des plateaux de proximité vise à rapprocher le plus grand nombre autour d'un idéal commun, d'empêcher aux jeunes de sombrer dans l'oisiveté et la déroute.

Tout comme les plateaux de Likouala, du PK7 et bien d'autres, celui de Sogatra vient démontrer une fois de plus que l'Office National de Développement du Sport et de la Culture respecte son cahier de charge et veut aller au bout de ses projets entrepris. C'est donc un nouveau plateau, certainement le plus grand puisqu'il dispose d'un bâtiment administratif, des vestiaires, et d'une salle d'eau pour les sportifs.

L'inauguration officielle de ce plateau se fera dans les prochains jours en présence du Ministre en charge des Sports Franck Nguema.