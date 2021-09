Gabon: Climat - Le pays renforce son engagement par l'adoption d'une loi en faveur de la lutte contre les changements climatiques

Libreville, le 20 septembre 2021 - Après près de deux années de travaux réalisés sous la haute impulsion du Président de la République, S.E.M. Ali Bongo Ondimba et à quelques semaines de la tenue de la COP26 à Glasgow en novembre, le Gabon adopte une loi relative aux changements climatiques.

Adoptée le 13 septembre 2021 en marge du Conseil des ministres, cette loi, qui s'inscrit dans les engagements internationaux du Gabon en la matière, vient renforcer la politique climatique de notre pays historiquement ambitieuse, à travers des mécanismes innovants au niveau national et international.

Elle a pour objectif de promouvoir un climat sûr et sain pour la planète en général et en particulier pour les populations gabonaises présentes et futures et vient contribuer à la résilience au sein de la sous-région, face à ce fléau qu'est le changement climatique et qui constitue une menace pour l'humanité. Ladite loi s'appliquera sur l'ensemble du territoire gabonais et couvrira les secteurs ayant un impact sur les changements climatiques.

La politique climatique visée par la présente loi et son élaboration prévoit la mise en œuvre d'un système national de quotas d'émissions de gaz à effet de serre et dont les émissions pourront être mesurées, déclarées et vérifiées avec précision ainsi que la mise en place d'un système de compensation carbone. Le cadre du marché de crédit carbone gabonais y est défini et la validation d'un Plan National d'Adaptation aux Changements Climatiques de façon régulière y est prévue.

Selon le président du Centre mondial pour l'adaptation (GCA), le Professeur Patrick Verkooijen « l'adoption de cette nouvelle loi sur le climat renforce le leadership du Gabon [...], nous devons accélérer rapidement l'adaptation pour assurer la sécurité des personnes et tirer parti des avantages d'une croissance résiliente et d'une reprise verte. La nouvelle loi gabonaise sur le climat traduit une action ambitieuse [...]. Je suis sûr qu'elle permettra également d'attirer l'attention du monde, et inspirera des actions renforcées à l'échelle mondiale ; ce qui est de plus en plus nécessaire. »

Pour le Secrétaire Permanant du Conseil National Climat, M. Tanguy Gahouma, « ce sont plus de 30 ans de politique qui ont préservé nos forêts. Ce n'est pas un processus naturel : c'est une vision. Il ne reste plus de temps à perdre, notre marché de crédit carbone doit démarrer pour continuer la poursuite de nos objectifs de développement économique durable et sobre en carbone, pour le bien-être de nos populations. Ceci est la principale volonté du Chef de l'Etat. »

Le Ministre des Eaux et Forêt, le Professeur Lee White a indiqué que : « le Gabon est peut-être l'un des pays le plus positif en carbone de la planète, absorbant plus de 100 millions de tonnes de CO2 net chaque année dans nos forêts protégées et gérées de manière durable. Cette ordonnance maintiendra le Gabon carbone positif jusqu'en 2050 et au-delà. »

Pour sa part, le Président de la République, S.E.M. Ali Bongo Ondimba a déclaré : « Le changement climatique est une menace existentielle direct pour de nombreux pays africains et risque de déstabiliser l'ensemble du continent. Cette loi est une indication claire que le Gabon s'engage à faire partie de la solution. L'heure n'est plus au débat entre le juste et l'injuste. Tout le monde doit faire partie de la solution. Je l'avais dit à Paris lors de la COP21, devant la communauté internationale, et je le réitère aujourd'hui, avec toute la conviction qui m'habite, le Gabon continuera à faire partie de la solution en matière de lutte contre les changements climatiques, et ce, de concert avec la communauté internationale, pour l'avenir de notre planète au profit des générations futures. Nous n'allons plus nous autoriser à faire marche arrière, notre marche vers un modèle de développement sobre en carbone et bénéfique pour tous se concrétise progressivement et nous sommes prêts à relever ce défi sans équivoque. »

A titre de rappel, en 2015, le Gabon s'était engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 50% conformément à un modèle tendanciel auprès des Nations Unies, à travers la publication de sa première Contribution Déterminée au niveau National (CDN), en marge de la 21ème Conférence des Parties (COP21) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Six ans plus tard, la loi sur les changements climatiques vient matérialiser notre objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers un cadre légal structuré, transparent et équitable. L'adoption de cette ordonnance sera fortement valorisée à la prochaine COP26.

Ministère des Eaux et Forêts,

de la Mer, de l'Environnement,

chargé du Plan climat et du

Plan d'affectation des terres