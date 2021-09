Cote d'Ivoire: Une nouvelle "Enquête démographique et de santé" débute ce mardi 21 septembre

Du 21 septembre au 30 décembre 2021, 200 auditeurs recrutés par l'Institut national de la statistique (Ins) visiteront 15 092 ménages sur toute l'étendue du territoire ivoirien, selon AIP. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la 4e Enquête démographique et de santé-Côte d'Ivoire (Eds-Ci).

Sur le terrain, ces auditeurs seront tenus de mener des interviews dans 539 zones auprès de femmes et d'hommes dans les ménages et réaliser des tests sur la qualité de l'eau, le sel de cuisine, le diagnostic rapide du paludisme, l'hémoglobine pour le diagnostic rapide de l'anémie, et des mesures anthropométriques (taille et poids) des femmes et des enfants...

Les résultats de l'Eds-Ci 2021 serviront à évaluer les Plans nationaux de développement (Pnd) et les politiques sectorielles, à fournir des données de base qui permettront au gouvernement ivoirien de réaliser des actions de développement et des recherches approfondies sur les questions de santé, d'éducation et de protection, etc.

Budgétiser à plus de 4 milliards de FCfa, l'opération de 2021 intervient après celui de 2012.