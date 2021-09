Madagascar: Soutien financier - BNI Madagascar et Kred soutiennent l'entrepreneuriat féminin

Mercredi, à l'annexe de la Chambre du commerce de l'industrie d'Antananarivo, CCIA, à Antanimena Immeuble ESTI, BNI Madagascar sera présente à la Journée portes ouvertes, organisée par le Groupement des Femmes Entrepreneures de Madagascar, GFEM, la Fédération of Women in Business et la CCIA, pour rencontrer toutes les Femmes Entrepreneures et celles qui ont des projets, désirant explorer les possibilités de financement pour le développement de leurs activités.

Partenaire bancaire historique des entrepreneurs et des industriels, et acteur de référence du secteur financier, BNI Madagascar y présentera sa large gamme de services, Banque au quotidien, et des crédits dédiés aux Entreprises. Promouvoir l'entrepreneuriat féminin permet de contribuer aux Objectifs planétaires de développement durable.

Kred, spécialisée dans la micro finance auprès des TPME (Très Petites et Moyennes Entreprises), sera également au rendez-vous. Elle mettra en avant son appui financier, accessible et simple, pour répondre efficacement à leurs besoins de financement, et ce, avec des taux d'intérêts parmi les moins chers du marché et des délais relativement courts.

À la pointe de la transformation digitale, Kred réalise la totalité de ses opérations, de la collecte de la demande de crédit à la prise de décision finale via les tablettes pour assurer une proximité maximale auprès des clients avec ses agents nomades.