Cote d'Ivoire: Rentrée académique - Le directeur général de l'Inp-HB définit ses cinq axes prioritaires

Le lancement de cette rentrée académique dénommée "La semaine de la rentrée" et qui s'étend jusqu'au 25 septembre prochain, a été fait ce 20 septembre, au salon d'honneur Thérèse Houphouët-Boigny de l'Inp-HB Sud par le ministre Adama Diawara, en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À cette occasion, Dr Moussa Kader Diaby, le nouveau directeur général de l'Inp-HB, a d'entrée rendu hommage au ministre Adama Diawara pour cette marque de confiance placée en lui, avant de partager sa vision face à cette mission délicate.

À ses collaborateurs, il a rappelé que la mission commune est de faire de l'institut "le fleuron de la formation des ingénieurs, des techniciens supérieurs en Afrique et exporter la qualité de son système dans les pays de la sous-région". Il a saisi cette tribune pour décliner devant le ministre Adama Diawara, les cinq axes principaux de cette vision. Il s'agit, a-t-il relevé, de maintenir un environnement de travail sain et propice à des études supérieures de haut niveau tout en développant la culture de l'excellence ; de créer des passerelles entre les universités publiques et l'Inp-HB, de poursuivre l'extension de l'offre de formation et d'augmenter la capacité d'accueil de l'institut, de développer des partenariats stratégiques en Afrique et à l'étranger avec des établissements supérieurs de grande renommée et des sociétés savantes dans le monde et enfin, de favoriser les partenariats avec les entreprises et dynamiser l'École doctorale en favorisant l'excellence de la recherche. La mise en œuvre réussie de toute cette vision, a-t-il souligné, nécessite la mobilisation et l'implication de tout le personnel. C'est pourquoi il a invité chaque travailleur à s'approprier cette feuille de route, avant de souhaiter l'accompagnement de son ministre de tutelle. Selon le ministre Adama Diawara, les trains qui arrivent toujours à l'heure ne causent aucun souci, mais ce sont ceux qui sont toujours en retard qui posent problème. Et l'Inp-HB, par la qualité des résultats et le déroulement harmonieux des années académiques, fait partie de ces trains qui arrivent toujours à l'heure depuis toujours. Contrairement aux universités publiques qui, en raison des mouvements divers, peinent à achever les années.

Après avoir félicité le personnel enseignant et les étudiants pour la qualité des résultats et rendements aux différents concours internationaux, dont X Polytechnique de Paris, le ministre Adama Diawara a engagé la nouvelle direction générale à maintenir ce cap. Il convient de noter que le lancement de la semaine de la rentrée a été marqué par un cours inaugural dispensé par le ministre Adama Diawara, aux nouveaux étudiants des classes préparatoires, à l'amphi Adou Jean-Jonas à l'Inp-HB Sud. À cette occasion, le ministre a entretenu les nouveaux bacheliers sur les principes fondamentaux de la physique, de la mécanique, avant de leur prodiguer des conseils pour des études supérieures réussies.

Il convient de noter avec Dr Moussa Kader Diaby que cette année, ce sont 670 nouveaux bacheliers qui démarrent leur rentrée dans ce fleuron du système de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. Cet effectif a été choisi sur plus de 7000 candidats selon des critères stricts. Ils auront à suivre des formations de qualité dans les cycles courts formant en trois ans aux diplômes de technicien supérieur et dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Moussa Kader Diaby a également profité de cette cérémonie, pour faire le bilan de l'année écoulée.

Au total, ce sont 139 élèves des classes préparatoires aux grandes écoles qui ont obtenu, selon lui, une admission dans une école hors de l'Inp-HB. Il s'agit de 4 admis à l'X Polytechnique de Paris, 23 à l'École spéciale des travaux publics (Estp) de Paris et 14 à l'École centrale de Casablanca.

"Il vous revient de faire mieux que vos devanciers. Pour y parvenir, il n'y a pas de secret, c'est de faire de notre devise nationale votre crédo", a conseillé le directeur général Moussa Kader Diaby aux nouveaux étudiants.