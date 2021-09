Congo-Kinshasa: 76me Assemblée générale de l'ONU - Le Chef de l'Etat depuis hier à New York

Parti de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le dimanche 19 septembre 2021, le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé à New York, aux Etats-Unis d'Amérique, hier lundi 20 septembre aux premières heures de la matinée. En sa double qualité de Président de la République Démocratique du Congo et de président en exercice de l'Union Africaine, il va prendre la parole, ce mardi 21 septembre à partir de 14 heures (19 heures à Kinshasa), à la tribune des Nations Unies, à l'occasion de la 76me Assemblée générale de cette institution planétaire.

Selon l'agenda du protocole, Félix Antoine Tshisekedi sera le 11me intervenant de cette journée d'ouverture. Son exposé devrait s'articuler autour du thème général libellé comme suit : « Miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'organisation des Nations Unies ».

On croit savoir que le Président de la RDC et de l'UA va partager, avec ses collègues Chefs d'Etat, l'expérience congolaise et africaine en rapport avec les contraintes politiques, sécuritaires, économiques, sociales et culturelles liées à la pandémie du coronavirus ; les stratégies mises en œuvre pour résister et repartir de bon pied ; les réponses aux besoins de la planète tels que ceux en rapport avec le changement climatique, la lutte contre le terrorisme et le blanchiment des capitaux ; les efforts déployés en vue de mieux garantir les droits humains et les respecter ; le plaidoyer pour des réformes au sein de l'ONU, en commençant par l'admission d'un représentant de l'Afrique comme membre permanent du Conseil de sécurité, etc.

C'est la seconde fois que Félix Antoine Tshisekedi va s'adresser au monde entier à partir de la tribune des Nations Unies, après son premier passage le 26 septembre 2019, quelques mois seulement après son investiture comme 5me Président de la République Démocratique du Congo.

Il y a lieu de signaler qu'hier lundi, quelques heures après son arrivée à New York, il s'est entretenu, en tête-à-tête, avec le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.