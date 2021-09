Congo-Kinshasa: Facultés de médecine non viables - Non... Monsieur le Ministre de l'ESU !

Selon la cellule de communication du ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, le décision de ce dernier portant fermeture des facultés de médecine non viables au sein des universités congolaises ne serait ni précipitée, ni non fondée.

Elle nous apprend qu'un moratoire de 3 ans avait été accordé aux universités concernées lors de l'année académique 2013-2014 pour se doter de cliniques universitaires propres et de 3 à 5 professeurs de médecine propres.

La même source signale qu'un audit organisationnel, un contrôle, une enquête nationale et une enquête indépendante du Conseil de l'Ordre National des Médecins avaient été menés à son temps sur le terrain, dont les conclusions viennent de recouper celles des Etats généraux de l'ESU organisés à Lubumbashi du 10 au 14 septembre 2021.

Cette ligne de défense du ministre Muhindo Nzangi appelle plusieurs observations. La première est que ses prédécesseurs au poste auraient dû faire une large diffusion du fameux moratoire et des résultats des enquêtes à l'intention de la communauté nationale. Si la volonté d'arrêter le gâchis était réel, on aurait dû publier la liste des universités en sursis et aviser les diplômés du secondaire de ne plus se faire inscrire dans leurs facultés de médecine. Une telle précaution aurait privé les facultés de médecine non viables des candidats aux études et conduit à leur fermeture automatique.

La seconde observation est qu'en laissant fonctionner, depuis 2014, des facultés de médecine ne remplissant pas les normes, les responsables de l'ESU ont favorisé le déferlement, dans le secteur de la santé, des milliers de médecins à priori mal formés. Curieusement, beaucoup d'entre ont réussi non seulement à se faire inscrire au tableau du Conseil National de l'Ordre des Médecins mais aussi à se faire embaucher dans des hôpitaux publics et privés essaimés à travers le pays. Certains ont même réussi à voyager pour l'étranger où ils prestent dans des formations médicales publiques comme privées. Faut-il accuser le Conseil National de l'Ordre de Médecins de complaisance ?

Va-t-on laisser les détenteurs des titres académiques douteux en médecine de continuer à les utiliser ? Ne faudrait-il pas dresser leur répertoire et prévenir la communauté nationale de la présence de « faux médecins » dans le secteur de la santé?

La troisième observation est que des professeurs de médecine des universités publiques se retrouvent, en grand nombre, dans les facultés de médecins jugées non viables, où ils assurent des extra muros depuis des années voire des décennies. Faut-il considérer, au regard de ce constat, qu'ils apportent, volontairement ou involontairement, leur caution à l'existence de ces « ligablos » aujourd'hui dans le collimateur de l'actuel ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire ?

La quatrième observation est qu'après avoir laissé prospérer, de 2014 à 2021, des facultés de médecine non viables à travers le pays, on compte des milliers de futurs médecins en formation brutalement bloqués dans leur cursus académique. Les participants aux Etats généraux de l'ESU ont-ils pris soin de dresser la liste exhaustive des victimes de leurs résolutions ? Ont-ils mené des investigations pour évaluer les capacités d'accueil des universités remplissant les critères d'organisation des facultés de médecine ? Même alors, aux frais de qui devraient se déplacer les étudiants ayant le malheur d'appartenir aux « ligablos » en médecine en provinces?

La cinquième observation est que le ministère de l'ESU a cautionné, de 2014 à 2021, l'escroquerie des milliers des parents et tuteurs des candidats aux études de médecine au sein des facultés non viable.

La sixième observation est que le ministre Muhindo Nzangi a sanctionné plusieurs universités hébergeant des facultés de médecine viables, au détriment de plusieurs autres qui ne remplissent pas les normes. On peut citer, à titre d'exemple, l'Université Simon Kimbangu à Kinshasa, qui entretient un hôpital général bien connu à Kimbanseke, ou l'Université Notre Dame de Kasayi, qui s'appuie sur une formation médicale de référence tenue par des missionnaires catholiques.

Il y a tellement d'observations à faire que les relever toutes serait fastidieux.

Mashako et Emile Ngoy combattus par les parrains des ligablos

On se souvient qu'à leur époque, feu Mashako Mamba d'abord et Emile Ngoy ensuite, avaient engagé des opérations d'assainissement du secteur de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, en procédant à la fermeture pure et simple des universités et instituteurs supérieurs non viables. Par deux fois, l'un et l'autre avaient soulevé des tempêtes dans les milieux des parrains des « ligablos », se faisant finalement éjecter du gouvernement.

C'était, à chaque coup, le retour au statu quo ante. Parmi les défenseurs de la médiocrité dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire se recrutent des ministres, des députés, des sénateurs, des mandataires publics, de hauts magistrats, des officiers supérieurs de l'armée et de la police, des responsables des services spéciaux, des opérateurs économiques... tous désireux d'avoir une université ou un institut supérieur dans leur village, secteur, territoire ou chef-lieu d'origine.

C'est le clientélisme politique qui est à la base de la descente aux enfers de l'enseignement supérieur au pays.

Au nom du parrainage des établissements de l'ESU par des lobbies politiques et financiers, personne ne serait surpris d'assister à un rétropédalage de Muhindo Nzangi.