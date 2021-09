Congo-Brazzaville: Coupe du Congo de handball - L'Etoile du Congo et AS Neto doublement couronnées

L'Etoile du Congo dans les deux versions des seniors puis l'AS Neto en juniors hommes et dames ont dominé la troisième édition de la compétition qui s'est achevée le 19 septembre, au gymnase Nicole-Oba, dans le sixième arrondissement de Brazzaville, Talangaï.

L'Etoile du Congo seniors dames a dominé la formation de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) 29-28, au terme d'une finale riche en suspense et à rebondissements. La DGSP a clairement mieux entamé la rencontre en étouffant son adversaire dès les premières minutes, profitant du manque de réalisme de l'Etoile du Congo pour enchaîner et prendre le large à 7-1.

A ce moment, les Stelliennes, malmenées et dépassées, ne savaient pas comment lutter face à une telle armada offensive. Heureusement, les différents temps morts leur ont permis de croire à leur potentiel. Au fil des minutes, les Vert et Or parvenaient à refaire leur retard (5-10 à la 15e mn) avant de rétablir l'équilibre à deux minutes de la fin de la mi-temps (14-14) puis repasser miraculeusement devant à la fin de la première manche (16-15).

De retour des vestiaires, les deux formations reviennent avec de meilleures intentions. Et l'Etoile du Congo a été l'équipe la plus engagée puis qu'elle a longtemps gardé cette avance avant de prendre pour la première les trois buts d'écart après la 36e mn. Tous les efforts déployés allaient s'écrouler quand la DGSP est revenue à égalité puis est repassée devant dans les cinq dernières minutes de la rencontre (27-26 pour la DGSP).

Mais les futures championnes ont dû puiser dans leurs réserves pour retourner la situation en leur faveur jusqu'au bout (29-28). Quel match ! s'en souviendra l'entraîneur de l'Etoile du Congo. « Je suis content pour mes joueuses, de ce qu'elles ont accompli sur le terrain. On a travaillé très dur pour cette finale et ce travail a porté ses fruits. Malgré la victoire, nous continuerons à travailler. Je rends hommage à tous les Stelliens pour le soutien qu'ils ont apporté à l'équipe aujourd'hui », a souligné Chrystel Ngamokouba, l'entraîneur de la section feminine de l'Etoile du Congo.

Dans l'autre finale seniors, l'Etoile du Congo hommes s'est également imposée sur Caïman sur la score de 30-28. A la mi-temps, l'Etoile du Congo menait 18-14. « Le match était très difficile mais le staff technique est satisfait du résultat car le projet que nous avions bâti, il y a de cela deux semaines, a payé. Nous allons repartir pour continuer à travailler pour revenir encore plus forts. Nous avons retenu des leçons pendant ce tournoi telles que des failles techniques au niveau offensif et défensif, et nous allons donc nous y atteler afin de régler ce problème », a promis Poaty Tchibota, le coach de l'Etoile du Congo messieurs.

Par ailleurs, chez les juniors dames et messieurs, l'AS Neto a fait un carton plein en dominant Promo sport en juniors dames (26-24) puis NHA Sport en juniors messieurs (21-15). Au terme de la compétition, les meilleurs buteurs de chaque catégorie ont été récompensés. Glenn Mobombo de Caïman est le meilleur buteur des seniors hommes avec 101 buts. Grâce Zoubabela de la DGSP termine meilleure buteuse en seniors dames avec 66 buts. Avec 64 buts, Gergina Rose Lekoussouma de l'AS Neto rafle le prix de la meilleure buteuse des juniors dames puis Josué Ndion a terminé meilleur buteur des juniors hommes avec 85 buts.