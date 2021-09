Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Renaissance trébuche dès l'entame, belle opération de Bazano

La 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) a démarré depuis le 15 septembre avec quelques matches, alors que d'autres ont été reportés sine die.

Le FC Renaissance du Congo (de Kinshasa) -qui nourrit des ambitions pour une qualification en compétition africaine interclubs- a débuté la saison par une défaite, dans les dernières minutes de la partie, le 19 septembre au stade la Concorde de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, face à un promu, la formation de l'Etoile du Kivu. L'unique but de la partie a été inscrit par Lavie Maisha. Il a réussi à contourner la rugueuse défense des Renais conduits par le nouvel entraîneur Otis Ngoma Kondi, récemment arrivé à Kinshasa pour diriger le staff technique du club présidé par Willy Mandala. Cette première journée est donc à oublier du côté renais, l'équipe est actuellement à Goma, dans la province du Nord-Kivu, pour affronter, le 22 septembre au stade de l'Unité, l'AS Dauphin Noir pour le compte de la deuxième journée.

En match avancé de la 9e journée, l'on note la belle opération de la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi, vainqueur le même dimanche au Centre Kurara Mpova de la Fédération congolaise de football association (Fécofa) à Kinshasa, du Racing Club de Kinshasa (RCK). Score de la partie : un but à zéro. Simba Mupadji a été l'auteur de l'unique but du match à la 59e mn. C'est la deuxième victoire d'affilée de la JS Groupe Bazano, après avoir battu en première journée, le 16 septembre, toujours au centre Kurara Mpova de la Fécofa, l'AC Rangers par un but à zéro également. Le club de Lubumbashi est leader avec six points.

« Nous devons maintenir ce rythme. Nous avons frôlé la relégation la saison dernière si bien que nous avons compris la leçon. Avec ces six points acquis en déplacement, il n'est pas question de dormir sur nos lauriers. Bien au contraire, cela va nous servir de motivation supplémentaire pour travailler davantage et maintenir ce cap », a déclaré l'entraîneur Raoul Mutufwila de Bazano, à la fin de la partie.

RCK broie du noir, le promu Kuya en verve...

RCK se retrouve déjà à la queue du championnat avec deux défaites, battu en première journée par le CS Don Bosco de Lubumbashi par zéro but à un, une réalisation d'Idriss Kisha. A propos, Don Bosco n'a cependant pas enchaîné avec une deuxième victoire lors de sa deuxième sortie. Les Salésiens de Lubumbashi, dirigés par le coach Eric Tshibasu Ike, se sont contentés d'un nul de zéro but partout, dimanche, face à la Jeunesse sportive de Kinshasa et comptabilisent donc quatre points, se classant d'emblée en deuxième position.

En match des promus en Ligue 1 cette saison, l'AC Kuya de Kinshasa, que dirige Jeannot Binanu, a dominé, toujours au Centre Kurara Mpova (qui abrite les premiers matches du championnat à Kinshasa du fait de la fermeture du stade des Martyrs et de l'indisponibilité du stade Tata Raphaël) le mythique club US Tshinkunku de Kananga par un but zéro. C'était en match avancé de la 18e journée. Efoloko Nzulama a marqué le but du succès de Kuya à la 71e mn. Promu en Ligue 1 grâce à une mesure quelque peu exceptionnelle et décriée par le CS Manika de Kolwezi, l'US Tshinkunku avait fait jeu égal d'un but partout avec la Jeunesse sportive de Kinshasa en première journée.

Enfin, l'on note le début positif d'un autre promu, l'US Panda de Likasi, accrochant la formation de Blessing FC, le même dimanche au stade Dominique Diur de Kolwezi, par zéro but partout.