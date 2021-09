Congo-Brazzaville: Compétitions interclubs de la CAF - AS Otohô et Diables noirs accèdent au prochain tour

Les deux clubs congolais ont réussi un carton plein aux tours préliminaires des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF), les 18 et 19 septembre, au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville.

La dernière fois que les équipes congolaises avaient réalisé une telle performance remontait à 2013. A l'époque, l'AC Léopards de Dolisie et les Diables noirs s'étaient qualifiés pour les seizièmes de finale.

Lors de son premier match international au stade Alphonse-Massamba-Débat, l'AS Otohô a peiné, le 19 septembre, mais a assuré sa qualification pour le prochain tour de la Ligue africaine des champions grâce à sa victoire aux tirs au but contre les Mozambicains de l'Union sportive de Songo (4-3). L'équipe championne du Congo imite ainsi les Diables noirs, qui s'étaient qualifiés vingt-quatre heures avant sur les mêmes installations en dominant les Burundais de Bumamuru FC sur le score étriqué mais suffisant de 1-0.

Au terme des deux manches qui les ont opposés respectivement aux Mozambicains et aux Burundais, les clubs congolais n'ont cette fois-ci retenu qu'une chose : la qualification. Ce qui ne leur réussit pas souvent, puisque la prestation dans l'ensemble n'était pas à la hauteur des ambitions. Après s'être inclinée 0-1 à Maputo, l'AS Otoho avait l'obligation de l'emporter par deux buts d'écart pour assurer sa qualification. Or, l'équipe championne du Congo, qui devait faire le jeu, n'a malheureusement pas réussi à mettre toutes les chances de son côté pour emballer la rencontre. Elle s'est contentée d'une courte victoire 1-0 qui l'a remise dans le coup (1-1 pour l'ensemble des deux matches).

Moïse Nkounkou a inscrit le seul but de la rencontre sur penalty transformé à la 66e mn. Avec une attaque moins tranchante, l'AS Otoho ne pouvait espérer mieux. Les occasions franches de buts qu'elle s'est procurées ne se comptent que du bout des doigts. Wilfrid Nkaya, servi dans la position qu'il affectionne, n'a pas su exploiter l'offrande à la 38e mn. En seconde période, le même Nkaya reprenait de la tête un corner mais sa reprise fuyait le cadre.

Durant le match , les joueurs de l'AS Otohô ont quelque peu douté, commettant d'ailleurs quelques erreurs dues au manque de concentration. Pour son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs, Pavhel Ndzila a failli commettre l'irréparable. Sa mauvaise relance à la 23e mn a failli coûter très cher à l'AS Otoho. Heureusement, Julfin Ondongo a sauvé le ballon sur la ligne. L'ancien gardien de l'Etoile du Congo s'est rattrapé en effectuant un arrêt décisif sur la frappe de Pachoio Lau Ha King en toute fin de rencontre. C'est, d'ailleurs, lui qui a qualifié l'AS Otoho pour le tour suivant. « C'est un match difficile, très compliqué et très stressant. C'est au match aller qu'on devrait rendre le match facile mais nous avons raté beaucoup d'occasions. Nous avons eu deux occasions nettes, malheureusement, nous n'avons pas su les concrétiser. Mes joueurs n'ont pas pu gérer la pression. Je pense qu'il faut retenir l'essentiel, la qualification. Le prochain tour sera difficile parce que c'est un adversaire d'un autre calibre. Nous allons corriger nos erreurs et travailler sur ce qui n'a pas marché pour afficher un nouveau visage face à Petro Atlético de Luanda », a commenté Alou Badra Diallo, l'entraîneur de l'AS Otohô.

Coupe africaine de la Confédération : les Diables noirs ont aussi assuré

Le 18 septembre, les Diables noirs mettaient une énorme pression sur les épaules de l'AS Otoho en se qualifiant pour le prochain tour de la Coupe de la Confédération après leur victoire 1-0 face à Bumamuru FC, en match retour des préliminaires. Ils ont fait l'essentiel même s'il y avait de la place pour faire mieux. Le manque d'efficacité devant les buts a rendu terne leur prestation. Le score aurait été différent si les attaquants avaient pu être tranchants. D'ailleurs, le penalty manqué par Carl Wunda Ngana, dès la 2e mn, symbolisait toutes les difficultés des joueurs des Diables noirs à se montrer adroits devant les buts de Patient Ndikuriyo.

Mis à part ce penalty manqué, les Diables Noirs n'ont pu cadrer leur première frappe dans le jeu qu'à la 39e mn. Et celle -ci a fait mouche. Dorcas Akanapio, sonnant la révolte, a vu sa puissante frappe repoussée dans un premier temps par le gardien, et Lorry Nkolo, opportuniste, a suivi et marqué dans un angle difficile sur cette action.

A la reprise, les Diables noirs ont affiché un autre visage, dominant les débats et se procurant de nombreuses occasions. Mais aucune d'elles n'est allée au fond des filets. Il fallait un sauvetage in extremis d'Alain Nicolas Mama pour les empêcher de faire le break sur la frappe d'Hardy Binguila, à la 58e mn. La tête de Carof Bakoua, dans les minutes qui suivaient consécutive à un corner, fuyait le cadre (71e mn) puis un dernier sauvetage en deux temps des défenseurs de Bumamuru, à la 88e mn sur les frappes des attaquants des jaune et noir.

Les Diables noirs affronteront, en octobre, les Sud- Africains d'Orlando Pirates. « C'est une satisfaction car ce n'est pas donné à toutes les équipes de passer ce cap. Il y a quelques années, les Diables noirs n'arrivaient pas à passer ce tour. Nous n'avons pas su mettre le deuxième but pour faire douter l'adversaire car à 1-0, il continuait toujours de croire qu'à n'importe quel moment, il pouvait nous surprendre. Nous allons travailler sur les insuffisances de notre équipe et après nous allons analyser le jeu d'Orlando Pirates, notre prochain adversaire, avant d'aborder la stratégie qu'on peut mettre en place », a expliqué Dahn Nsondé, l'entraîneur des Diables noirs.