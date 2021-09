Sénégal: La poutre et la paille

billet

L'affaire a fait grand bruit au Sénégal. D'aucuns ont parlé de « séisme » pour le mouvement politique « citoyen » dénommé « Y'en a marre ».

En effet, deux de ses membres fondateurs, et pas des moindres, ont été placés en garde à vue le 13 septembre dernier pour des soupçons d'escroquerie sur visa, de trafic de faux passeports diplomatiques, de faux et usage de faux, ainsi que d'association de malfaiteurs. Ces délits peuvent valoir plusieurs années de prison, s'il y a récidive ou circonstances aggravantes, affirment des sources proches du dossier.

Évidemment, jusqu'à ce que leur culpabilité soit démontrée, ces activistes bénéficient de la présomption d'innocence. Mais, cela va de soi, cette affaire tombe au plus mal, car elle vient ternir l'image de ce groupe de contestation dont le coordonnateur a déclaré qu'il comprenait « l'indignation des Sénégalais ». Créé en 2011 pour exprimer le ras-le-bol face à l'injustice sociale, la corruption, la mauvaise gouvernance et promouvoir le civisme, ce groupe qui a impacté certains jeunes au-delà du Sénégal, notamment en République démocratique du Congo et au Burkina Faso, avait incarné, en quelque sorte, l'idéal d'un continent débarrassé des antivaleurs.

Le moins que l'on puisse dire est que son combat contre la corruption, la mauvaise gouvernance et pour l'émergence d'un « Nouveau type de Sénégalais » vient de connaître un sérieux revers. A coup sûr, dès la naissance de ce mouvement et de ceux similaires en Égypte et en Mauritanie, ceux qui avaient cru en la prise de conscience de la jeunesse se l'imaginaient sobre, avec une probité morale irréprochable, donc intègre, capable de résister à la tentation de la corruption et à des pressions contraires aux valeurs qu'il défendait.

Souvent plein d'esprit, maniant le Wolof et le français avec finesse, les activistes de « Y'en a marre » étaient pourtant devenus les hérauts contemporains de la dénonciation qui s'attirent la sympathie des populations de nombreux pays. Aujourd'hui, les figures de proue du mouvement font l'objet d'enquêtes et risquent d'être envoyées en prison. De toutes les manières, chacun attendra les conclusions des enquêteurs et du tribunal avant de se déterminer. Si les mis en cause sont épinglés, alors il va se poser la sérieuse question de l'avenir de ce mouvement qui, pendant longtemps, a donné une impulsion civique à la jeunesse sénégalaise. Une chose est sûre, il perdrait en crédibilité dans l'opinion. Une désillusion manifeste pour tous ceux qui ont cru en eux, depuis une douzaine d'années.

Moralité : « avant d'enlever la paille de l'œil de ton voisin, retire la poutre qui est dans le tien ». Ce proverbe tiré des évangiles nous invite tous à l'humilité face aux défaillances des autres.