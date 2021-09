Madagascar: L'Art et le Genre - Place aux regards des femmes artistes malgaches

Sept femmes artistes malgaches vont tenter de proposer leurs regards sur l'art et le genre, demain 22 septembre 2021 à l'Institut Français de Madagascar dans le cadre du Sommet Afrique-France de Montpellier 2021.

La graffeuse Clipse, l'illustratrice Catmouse, la chanteuse Imiangaly, la chorégraphe Lovatiana, la créatrice de mode Samira Mihaja Moumini et la photographe Nancy Andrianjaka vont tenter d'exposer leurs points de vue sur l'art et le genre. Elles vont, par exemple, parler de leur place dans le monde de l'art, comme un miroir qui reflète la société ou encore apporter des réponses à la question : comment relier le genre et la pratique artistique. D'autres sujets tournant toujours autour du thème du genre et de l'art y seront également abordés.

Cette première table ronde débutera à 14 h 15 et sera modérée par la journaliste Aina Zo Raberanto. La discussion durera un peu plus d'une heure. En effet, une deuxième table ronde portant sur les outils français à disposition pour entreprendre à Madagascar et en Afrique est prévue débuter à 16 h au même endroit.

Tout le monde peut assister à ces deux tables rondes. L'entrée est gratuite, mais dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles sanitaires en vigueur à Madagascar.