Madagascar: Vendredi joli à Tuléar - « Toliara tsy miroro » se réveille

« Toliara tsy mirororo » se réveille, un peu anachronique, mais c'est le cas de le dire après cette longue période d'état d'urgence sanitaire.

Un évènement tant attendu après cette longue période de confinement, de couvre-feu, de masque sans fin, de solution hydroalcoolique. Vendredi 17 septembre, une soirée pas comme les autres, organisée par l'association « Sairy Matoe » un groupe d'artistes déjà âgés et mûrs. Des artistes un peu grisonnants, mais toujours vivants et actifs ont animé la soirée chez « Chef Zaza » à Morafeno. Jean Martial Bacchi, président de « Sairy Matoe » est un artiste bien connu. Il a fait danser tout Madagascar avec sa guitare électrique. Il a reproduit, comme copie-collé, les succès des « Shadows » des années 60, à la grande joie des danseurs.

Jean Piso ou John Cat reste inégalable avec son accordéon pour faire danser les jeunes et moins jeunes de cette soirée de « Vendredi joli » jusqu'au petit matin. La trompette de Régis a déchiré la nuit et réveillé ceux qui commençaient à somnoler. Régis fait partie de la clique du Collège Sacré Cœur Mahavatse, toujours dynamique et sans s'essouffler en jouant sa trompette, tout en dansant. La reine de la soirée était sans conteste Lalà Ralison (Corail Noir), choriste du guitariste D'gary, artiste international. Elle a un grand répertoire pour tenir toute une soirée.

Elle a agréablement monopolisé le micro et fait danser toute l'assistance. Il ne manquait plus que Monica Njava et Angeline Carton. Joelson a repris les célèbres chansons de Joe Dassin et Johny, Haja de l'Asco Musique est resté égal à lui-même, il a animé la soirée et donné un cachet spécial à l'association Sairy Matoe, qui prend très au sérieux le projet récent de faire jouir les artistes d'une retraite bien méritée.