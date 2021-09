Afrique: Relance économique - Grande reprise pour Chicky, un nouveau point de vente au Tana Water Front

Les activités économiques commencent à reprendre, selon les opérateurs. Certaines entreprises, parmi les plus résilientes dans les secteurs les plus touchés par la crise, retrouvent déjà une nouvelle phase de croissance post-Covid.

Une première croissance interrompue par la crise liée à la Covid-19. C'est ce qu'a traversé la jeune entreprise de restauration rapide spécialisée dans le poulet. Une crise qui a causé les fermetures inévitables de restaurants, suite aux couvre-feux, aux difficultés d'approvisionnement ou encore à l'augmentation des prix des matières premières.

Pourtant, grâce au maintien d'un service de livraison, Chicky a réussi à sauver une trentaine d'emplois depuis le début de la crise sanitaire et à garder un lien avec ses clients. Cette résilience a permis à cette firme de convaincre une nouvelle équipe d'investisseurs et de direction à s'engager dans la relance du projet initial : devenir l'enseigne de restauration spécialiste du poulet numéro Un à Madagascar. « Nous avons fait de notre mieux pour soutenir Chicky pendant la crise, mais nous savions que pour repartir solidement, nous ne pouvions le faire seuls. Chicky est aujourd'hui détenue et dirigée par un groupe d'investisseurs malgaches très solide, de référence au niveau national dans l'agroalimentaire et plus particulièrement dans le poulet », a déclaré Emmanuel Cotsoyannis, directeur général de Miarakap.

Séduction. Une nouvelle identité, une nouvelle carte, et de nouveaux points de vente. C'est grâce à une revue de fond en comble, que la nouvelle équipe de direction entend conquérir les palais et les cœurs des amoureux du poulet. « Avec notre Chef, nous avons travaillé sur la création de nouveaux produits et l'amélioration drastique des produits existants, comme si nous reprenions à zéro, avec une exigence totale sur la qualité et sur le goût », a affirmé Rina Rakotoarisoa, la nouvelle DG adjointe de Chicky. Selon elle, cette ambition est parfaitement incarnée par l'ouverture d'un nouveau restaurant dans le food court de Tana Water front, quelques semaines à peine après la rénovation complète du restaurant de Behoririka.

« À Tana Water front, les meilleures enseignes de restauration rapide malgaches sont présentes. Il nous paraissait évident que Chicky devait y être », a ajouté Lucas Raoily, nouvel associé et directeur du développement. Outre cette nouvelle ouverture, Chicky a revu son offre de livraison à domicile pour permettre à tous les Tananariviens de savourer chez eux, ses classiques tenders et wings, burgers, salades gourmandes et une large carte, mettant à l'honneur le poulet sous toutes ses formes. Selon les dirigeants de l'entreprise, bien d'autres projets sont en préparation pour la fin de l'année, parmi lesquels le déploiement d'une offre de rôtisserie et, en fonction des opportunités, l'ouverture du nouveau point de vente. Certes, cette relance prouve que les activités économiques peuvent reprendre, même dans les secteurs d'activités les plus touchés par la pandémie de Covid-19.