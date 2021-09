Madagascar: « Antsika n Rock » - Tout est fin prêt pour le jour J

Pour les fans de Rheg, les jours se comptent sur les cinq doigts ! En attendant dimanche, tout est fin prêt pour le grand show. Pour la bande à Reg Rakotonirina, ce premier concert en plein air est le début d'une nouvelle ère.

Pour ses 21 ans, le groupe rencontrera les inconditionnels du rock au Kianja Maitso Analamahitsy dimanche. Au programme, un live intégral de Rheg « Rock heavy métal malagasy » incluant son dernier album, « Antsika n rock ». Tout un concept, l'album fait l'objet d'un disque, d'un show et de multiples produits dérivés. D'après Reg Rakotonirina, leader vocal, ce grand concert marque le passage à l'âge adulte du groupe. Préférant les concerts hautement artistiques, ils misent plus sur la technicité, les soucis du détail pour monter d'un échelon dans le monde du showbiz. « Comme l'opus, le message à véhiculer est la solidarité entre rockeurs, pour combler le fossé entre old et new school.

Avec « Antsika n rock », l'idée n'est pas de nous approprier le rock, au contraire, le but est d'offrir un concert inclusif pour bannir le conflit de génération dans le microcosme du rock malgache », avance toujours Reg Rakotonirina. Pour l'occasion, la bande au grand complet se retrouvera sur la scène. Avec Jaycee à la guitare, Hoby à la rythmique, Tsila à la basse, Titan à la batterie et Reg au micro. Entre un playlist musclé qui fera le bonheur des headbangers, les titres slow ne seront pas non plus négligés.

Le répertoire se fera avec les cinq albums du groupe pour quatre heures de spectacle sous les couleurs de l'amérindien, le thème même qui colorera le kianja maitso d'Analamahitsy. Plumes, amulettes, froufrous et autres accessoires en tous genres sont à l'ordre du jour. Entre défoulement musical et divertissement vestimentaire, l'ambiance sera au beau fixe, tout en concédant la communion entre le groupe et le public.