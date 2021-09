Cote d'Ivoire/Guinée: Manchester United - Franck Kessié pour remplacer Paul Pogba ?

Manchester United ferait partie des prétendants pour le Milanais Franck Kessié, dont le contrat s'achève à la fin de la saison.

Paul Pogba a fait l'un des meilleurs débuts de saison de sa carrière à Manchester United, mais le club se prépare déjà à un avenir possible sans lui et a identifié le milieu de terrain de l'AC Milan Franck Kessié comme remplaçant potentiel. Pogba a moins d'un an sur son contrat et bien que des informations aient émergé la semaine dernière qu'il pourrait encore être convaincu de rester à Old Trafford après l'arrivée de Cristiano Ronaldo, il existe toujours une sérieuse perspective que le Français puisse partir gratuitement. Kessié, 24 ans, est une option intéressante pour United car lui aussi a épuisé son contrat et ne serait disponible pour rien si Pogba partait.

En fin de contrat au mois de juin, l'international ivoirien semble s'éloigner du Milan AC. Le club mancunien envisagerait de faire une offre dès cet hiver afin de battre la concurrence de Tottenham, du Paris Saint-Germain ou du FC Barcelone. En cas d'arrivée au mois de janvier, le pensionnaire de Premier League pourrait préparer la succession de Paul Pogba.