Congo-Kinshasa: Réformes électorales et institutionnelles /Lamuka - Muzito et Fayulu s'annoncent de nouveau dans la rue le 29 septembre 2021 !

L'affaire mérite bien que la classe politique s'y attarde. Alors que les églises catholiques et protestantes fusionnent leurs feuilles de route en vue de l'observance du processus électoral à l'horizon 2023, voici qu'à Lamuka, après les frasques et autres bavures policières enregistrées lors de la manifestation du 15 septembre dernier, Adolphe Muzito et Martin Fayulu reviennent à la charge.

Vendredi 17 septembre dernier, au cours d'une conférence de presse, ils ont, en effet, annoncé une nouvelle marche pour le 29 septembre prochain. Ils entendent ainsi accentuer, une fois de plus, la pression sur l'ensemble de la classe politique et, surtout, sur l'Assemblée Nationale et l'essentiel des dirigeants actuels afin d'obtenir un vrai consensus autour du des réformes électorales et institutionnelles dans la perspective de la réalisation d'un processus électoral apaisé, transparent et inclusif.

Ecueils à l'horizon

Dans leur vrai cri, les deux leaders démontrent, si besoin en était encore, qu'il n'est nullement nécessaire de se hasarder à engager le processus électoral sans préalablement mettre autour d'une même et seule table, les parties prenantes pour dégager, ensemble, des pistes des solutions à tous les écueils qui, déjà, sont perceptibles à l'horizon.

Ils se souviennent encore de ce qu'ils appellent, eux-mêmes : "crise de légitimité" née des élections du 30 décembre 2018 et préviennent contre le danger de la persistance de cette même crise, si jamais, contre toute attente, les dirigeants actuels, depuis Félix Tshisekedi jusqu'au dernier commis de l'Etat, décidaient de faire fi à tous les appels patriotiques consistant à négocier un nouveau virage vers la normalisation du processus électoral.

Déjà, ils décrient quelques incongruités dans la loi organique portant fonctionnement de la CENI, telle qu'elle a été examinée, adoptée et promulguée, ils mettent en garde contre la désignation "unilatérale" de nouveaux animateurs de la CENI dans le format en voie d'être officialisé bientôt à l'Assemblée nationale et évoquent bien d'autres préalables liés notamment, aux options politiques à lever autour de l'organisation des futures élections, dans leurs aspects techniques, opérationnels, financiers et matériels.

En des termes sans équivoque, ils sont pour un large consensus autour de toutes les matières susceptibles d'entortiller le prochain cycle électoral ou, même, de l'enfourcher inutilement dans une nouvelle vague de contestations, pourtant, prévisibles en amont.

Possible rapprochement avec le FCC ?

Il n'est pas exclu, dans cette phase de l'histoire, que l'on assiste à des synergies nouvelles ainsi qu'à la recomposition de la scène politique. Constant Mutamba de la NOGEC, de manière séparée, a, lui aussi, annoncé une marche pour le 6 octobre prochain. Au FCC, Ferdinand Kambere, à la veille de la première manifestation de Lamuka, n'écartait pas l'hypothèse d'un possible rapprochement avec Lamuka. Ce qui n'étonnait d'ailleurs pas Augustin Kabuya de l'Udps qui, lui, réaffirmait que tous les membres de Lamuka, toutes les ailes et sensibilités confondues, furent, selon lui, des ex-collaborateurs de Joseph Kabila.

Entretemps, Corneille Nangaa, le Président sortant de la CENI, a donné de la voix. Lui et ses colistiers membres du Bureau hors-mandat estiment qu'en vertu du principe sacro-saint de la continuité de l'Etat, il y a bien des opérations qu'ils peuvent encore réaliser en attendant que les nouveaux animateurs dont le processus de désignation est déjà en cours, soient connus et formellement investis.