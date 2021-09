Gabon: Rentrée académique 2021-2022 - Dans quelles conditions ?

Le retour en classe sonnera sous peu pour les élèves en terre gabonaise. Malgré un retour aux trimestres, l'année scolaire qui se profile pourrait connaître des chamboulements comme les précédentes.

Finis les quatrimestres, on revient aux trimestres. Bien que cela ne soit une nouveauté, la rentrée scolaire n'ayant pas encore démarré qu'elle connait déjà des signes de discorde. En effet, le Syndicat de l'éducation nationale (SENA) a déjà brandi un mouvement de grève, ou plutôt un préavis.

Bientôt, la CONASYSED emboitera le pas si ce n'est déjà fait. Et comme toujours, les élèves en paieront le prix. Non loin de cette agitation, la covid-19 qui maintient le pays en état d'urgence, et les chiffres concernant la vaccination et la contamination sont fortement boudés par la population. Autant dire que cette année académique s'annonce mouvementée.

Cela dit, dans quelles conditions les apprenants vont-ils effectuer les cours ? Car il faut souligner que les rassemblements dictés exige 30 personnes et pas une de plus. Et avec les effectifs pléthoriques de nos établissements, on pourrait se demander comment gérer cela. Quoiqu'il en soit, les élèves devront être au dessus de la mêlée pour réussir leur année.