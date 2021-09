Ile Maurice: Air Mauritius - Fin de l'auto-isolement pour les pilotes

Avec la réouverture des frontières sans restriction le 1er octobre pour les voyageurs, le protocole sanitaire n'est plus d'actualité pour les pilotes également. En effet, ils ne passeront plus par la case quarantaine dans les hôtels ni à l'auto-isolement.

Une décision qui est bien accueillie par la communauté des pilotes qui souhaitait que le protocole soit revu suite au taux élevé de vaccination de la population. Aussi, depuis le 1er septembre, un nouveau protocole du ministère de la Santé avait fait mention qu'ils doivent satisfaire la règle d'être doublement vaccinés.

Lors d'un entretien, le président de la Mauritius Air Line Pilots Association (MALPA), Alexandre Marot, avait affirmé que les pilotes sont d'avis que le protocole doit être allégé car on a atteint, selon les chiffres publiés, les 60% de vaccination au sein de la population. «Et les précautions qu'on prend déjà à l'étranger nous placent dans une catégorie de gens peu susceptibles de contracter le virus. Les statistiques parlent d'elles-mêmes.» En effet, au bout d'un an et demi à opérer pendant la pandémie, l'on ne déplore que deux cas de pilotes qui ont été testés positifs sur environ 120 que compte Air Mauritius (MK).

Par ailleurs, il y aura un changement dans les opérations à partir d'octobre. Ceux qui n'ont pas obtenu d'offre d'emploi l'année dernière et qui étaient sous un contrat à temps partiel ont finalement reçu un nouveau contrat. Ensuite, une nouvelle rotation est prévue pour les pilotes. Ainsi, à partir du 1er octobre, le département des opérations placera certains pilotes en congé sans solde pour une période d'un mois, à commencer par ceux qui étaient en congé en octobre dernier.

Cependant, les équipes seront en petit nombre cette année par rapport à l'année dernière. À noter qu'à la reprise en octobre, MK va opérer un vol hebdomadaire sur Londres via Paris Charles-de-Gaulle. À partir du 6 octobre, un troisième vol est prévu sur l'Afrique du Sud. Du coup, MK opérera des vols les mercredis, vendredis et dimanche. En décembre, les fréquences vont augmenter. MK prévoit des vols supplémentaires au départ de Johannesburg les 8, 15, 22 et 29.