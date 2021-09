Rwanda: Paul Rusesabagina a un mois pour faire appel

Paul Rusesabagina a été condamné à 25 ans de prison pour terrorisme. Le parquet avait requis la prison à vie mais le tribunal a finalement retenu une peine moins lourde.

Le cas emblématique de Paul Rusesabagina devenu l'un des plus grands opposants de Paul Kagamé, soulève la question des moyens dont dispose l'opposition rwandaise. Où faut-il placer le curseur entre une opposition armée et une opposition pacifique ? Wendy Bashi a posé la question à l'analyste allemand Gerd Hankel.

Retranscription de l'interview avec Gerd Hankel

Gerd Hankel : Une opposition armée au régime de Kagamé, c'est une opposition vouée à l'échec d'avance. On sait que le régime de Kagamé est très fort. L'armée rwandaise compte parmi les plus performantes d'Afrique. Donc, si on veut attaquer le régime de Kagamé, alors là, je pense qu'il faut le faire autrement, non par les moyens armés, en tuant des civils innocents en plus. Donc non, ça, ça risque de discréditer énormément l'opposition, pourtant nécessaire à Kagame. L'opposition disons pacifique style Victoire Ingabire. Oui, elle est devenue une sorte de héroïne de la résistance. On la connaît, elle est toujours là. Elle met le régime sous pression, elle coince un peu le régime, elle le force à s'expliquer. C'est déjà un avantage, c'est un atout.

DW : La famille et l'avocat disent qu'ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont continuer la campagne pour demander à ce qu'il puisse être jugé en Belgique. Est ce que ça vous semble plausible?

Ça me semble plausible du fait que Paul Rusesabagina est Belge, il a la nationalité belge. Mais pour autant que je sache, la Belgique s'est malheureusement montrée assez désintéressée de ce procès, disons surtout, les milieux politiques. Je pense que ce combat pour que, par exemple, Rusesabagina, puisse purger sa peine en Belgique ou qu'il y a un autre procès en Belgique, que ce combat est un combat plutôt vain, il n'aboutira nulle part. Le régime de Kigali ne lâchera jamais son ennemi juré, qu'ils ont transformé en Ben Laden rwandais.