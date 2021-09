Algérie: Le Premier ministre entame la présentation du Plan d'action du gouvernement au Conseil de la Nation

Alger — Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a entamé mardi la présentation du Plan d'action du Gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République, devant les membres du Conseil de la Nation, lors d'une séance plénière, présidée par M. Salah Goudjil, président de la chambre haute du Parlement.

Cette présentation sera suivie par l'ouverture du débat animé par les membres du Conseil de la Nation autour du Plan d'action du gouvernement et se poursuivra le lendemain par les interventions des présidents des groupes parlementaires représentés au Conseil.

Adopté jeudi dernier à l'Assemblée populaire nationale (APN) par 318 députés sur les 380 présents, alors que 65 autres ont voté contre, le Plan d'action est composé de cinq chapitres, à savoir la consolidation de l'Etat de droit et la rénovation de la gouvernance, la relance et le renouveau économiques, le développement humain et une politique sociale renforcée, une politique étrangère dynamique et proactive, ainsi que le renforcement de la sécurité et de la défense nationale.

Le gouvernement s'engage dans ce cadre à promouvoir une gouvernance rénovée pour plus de performance et de transparence, une gestion efficace et transparente des finances publiques et des réformes fiscale, budgétaire, comptable, domaniale et douanière.

Il s'engage, également, à oeuvrer à la moralisation de la vie publique et la prévention et la lutte contre la corruption, ainsi qu'à la modernisation de l'administration et de la fonction publique.

Sur le plan économique, le gouvernement projette de consolider les leviers de la relance économique, la modernisation du système bancaire et financier, la réforme du secteur public marchand (SPM) et de la gouvernance des entreprises publiques.

L'exécutif travaillera à l'amélioration de l'attractivité du climat d'investissement et la promotion du cadre de développement de l'entreprise et de l'entreprenariat et au renforcement de l'intégration du secteur informel dans le circuit légal.