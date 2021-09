Maroc: Le Polisario dément les contrevérités du Maroc sur les élections sommaires dans les territoires occupées

NEW YORK (Nations unies) - Le représentant du Front Polisario aux Nations unies, responsable de la coordination avec la Minurso, Sidi Mohammed Ammar, a démenti les contrevérités du Maroc concernant les élections sommaires tenues récemment dans les régions sahraouies occupées, a indiqué l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Dans une lettre envoyée au Secrétaire général de l'ONU Antonio Gutéress, M. Mohamed Ammar a relevé les contrevérités contenues dans le message du délégué du Maroc auprès des Nations unies concernant les élections tenues par son pays dans les territoires sahraouis soumis à son occupation illégale, affirmant qu'elles visaient à imposer la politique du fait accompli.

"Comme à l'accoutumée, l'Etat d'occupation marocaine a employé en vue de mettre en œuvre sa mascarade électorale dans les territoires occupées du Sahara occidental de grands nombres de colons marocains qui se sont déplacés illégalement dans le territoire depuis le début de l'occupation le 31 octobre 1975, ce qui est une violation flagrante des règles élémentaires du Droit humanitaire international et des décisions y afférentes des Nations unies".

Il a souligné que les autorités d'occupation marocaines ont annoncé plus de 9000 bulletins nuls dans la ville de Laayoune car ces bulletins de vote portent les mentions "Oui pour l'Indépendance. Vive la République sahraouie".

Le diplomate sahraoui s'est dit vivement étonné comment les Sahraouis dans les régions occupés soutiennent-ils ses politiques expansionnistes, comme le prétend le Maroc, s'interrogeant sur le pourquoi du rejet par l'occupant du référendum d'autodétermination sous la supervision des Nations unies et qui l'a approuvé officiellement et s'est engagé même à en respecter l'issue.

Pour le diplomate : " la réponse est simple, à savoir que l'Etat d'occupation marocaine est non seulement connu pour sa nature non-démocratique et despotique, mais pour son recul continu face à ses engagements et devoirs internationaux".

Le représentant du Front Polisario à l'ONU a affirmé que le peuple sahraoui demeure encore privé de ses droits fondamentaux, notamment son droit imprescriptible à l'autodétermination et à l'indépendance.

Le diplomate a appelé les Nations unies et la société civile à mettre en œuvre leur engagement annoncé à maintes reprises, quant à une solution pacifique, juste et durable au Sahara occidental, et à prendre des mesures concrètes en vue de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit imprescriptible à l'autodétermination et à l'indépendance, avec liberté et démocratie.

Au final et après avoir réitéré l'engagement du Polisario quant à une solution pacifique, à même de mettre fin à la colonisation du Sahara occidental, le diplomate a affirmé que "le Polisario n'acceptera jamais le fait accompli que l'Etat d'occupation tente d'imposer par la force dans les régions occupées du Sahara occidental et qu'il poursuivra l'emploi de tous les moyens légitimes, en vue de défendre les droits sacrées du peuple sahraoui et ses aspirations nationales à la liberté et à l'indépendance".