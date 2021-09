Algérie: Tébessa - Présentation des mémoires du défunt moudjahid Mohamed Hacene

Tebessa — Les mémoires du défunt moudjahid Mohamed Hacene (1934-2020), considéré comme l'un des artisans de la bataille d'El Djorf, intitulés "Biographie et témoignages du défunt moudjahid Mohamed Hacene sur la Révolution libératrice et la région des Aurès", ont été présentés lundi.

Des témoignages vivants du moudjahid Mohamed Hacene, alias Hama Hacene, ont été présentés lors d'une rencontre tenue à la salle des conférences du musée du Moudjahid, au chef lieu de wilaya, à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de la disparition du moudjahid.

Le chef du département d'histoire de l'Université Larbi Tebessi, Farid Nasrallah, a souligné, lors de son intervention, que le défunt moudjahid a consacré sa vie, pendant la colonisation et jusqu'au recouvrement de la souveraineté nationale, à la lutte contre l'ennemi, participant à plusieurs batailles et contribuant à infliger à l'armée française de lourdes pertes.

Feu Hama Hacene avait participé à l'organisation et la répartition des groupes de l'Armée de libération nationale (ALN) et à l'approvisionnement des moudjahidine en denrées alimentaires et équipements, provenant des dons de la population rurale à l'époque. Il avait également contribué, aux côtés du dirigeant de l'épopée de Djebel El Djorf (22 septembre 1955), Bachir Chihani ainsi que Adjel Adjoul, Abbas Laghrour, Cheriet Lazhar et El Ouardi Guetal, à la victoire en dépit des moyens limités dont disposaient les moudjahidine.

L'universitaire s'est référé aux batailles auxquelles Hama Hacene avait pris part dont celles d'Oum Lekmakem, de Djebel Labiodh, l'embuscade de Fedj El Moul et autres.

De son côté, Chenti Ahmed, spécialiste de l'histoire algérienne contemporaine à l'Université de Tébessa, a évoqué la période d'emprisonnement du moudjahid Mohamed Hacene par les autorités coloniales de septembre 1957 à juin 1962, et son transfert entre les prisons les plus sécurisés de l'époque, de Tébessa à Constantine puis Batna et Sétif.

Dans ce contexte, le secrétaire de wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Mohamed- Cherif Douafiya a appelé à mettre davantage la lumière sur la bataille d'El Djorf, surnommée la "mère des batailles" et considérée comme une des étapes les plus fortes de la Révolution libératrice dans sa première année.

Il a également appelé à l'organisation de forums et de conférences abordant la bataille d'El Djorf en invitant les moudjahidine qui l'ont vécue (six sont encore en vie), dont le moudjahid Nacer Bouabida.

A l'issue de la rencontre, les lauréats du concours d'histoire de la meilleure recherche sur la bataille d'El Djorf, initié par la direction locale des Moudjahidine ont été honorés.

La wilaya de Tébessa commémorera mercredi prochain le 66e anniversaire de la bataille de Djebel El Djorf avec un hommage au défunt moudjahid Mohamed Hacene, dont l'arme avait été remise par la famille au wali, Mohamed El Baraka Dehadj, pour qu'elle soit exposée au musée du Moudjahid de Tébessa.

