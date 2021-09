Angola: Poisson du centre de Missombo déjà sur le marché

Menongue (Angola) — 250 tonnes de tilapia, produites au Centre de l'aviculture et d'engraissement de la commune de Missombo, à 18 kilomètres de Menongue, ont été mises sur le marché dimanche, pour la vente et la consommation publique.

L'acte officiel de chargement des 250 tonnes de poisson, élevé, transformé et emballé dans le centre, a été assisté par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, António Francisco de Assis.

Le centre a installé toute la chaîne de production, de la production d'alevins à l'engraissement, un processus qui amène le poisson à atteindre les dimensions nécessaires à la commercialisation.

L'infrastructure, d'une capacité de production de trois mille 500 alevins (larves de poisson), disposera d'une zone de transformation du poisson.

Construit sur une superficie de huit hectares, par l'entrepreneur israélien Mitrelli, pendant deux ans, le projet a coûté 14 millions de dollars et est équipé de 36 bassins métalliques de 20 mètres de diamètre pouvant abriter chacun plus de 20 000 poissons.

Le centre, qui vendra également des filets de poisson, dispose également d'une usine pouvant produire jusqu'à 400 kilogrammes d'aliments/heure, pour nourrir les poissons en production deux fois par jour.

Les premiers alevins ont été lancés entre août et décembre 2019 et, à ce moment, ils pèsent entre 350 et 500 grammes, considéré comme la taille idéale pour leur commercialisation.

Une usine de transformation du poisson et une usine de glace, 16 serres pour la reproduction du tilapia, des réfrigérateurs de congélation et de conservation, des poissonneries, des entrepôts, une cafétéria, des bureaux et des laboratoires, ainsi que des résidences pour techniciens, complètent l'ensemble du projet.

Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, António Francisco de Assis, a estimé que le centre représente une voie vers une solution pour l'alimentation, ayant indiqué qu'un ensemble d'actions de suivi et de développement de la pisciculture est prévu pour les provinces de l'intérieur, avec la création de la tilapia et d'autres espèces trouvées dans les rivières et les lacs, pour améliorer le régime alimentaire.

Il a dit que le processus implique la formation d'hommes pour de nouvelles tâches, après avoir loué la force juvénile trouvée et la découverte d'énormes quantités de terres arables.

« C'était gratifiant de voir le grand nombre de jeunes. Nous visitons les terres arables et les stratégies de parcelles sur la façon de travailler. Quant au problème de la distribution de l'eau, nous allons demander aux spécialistes une évaluation et une correction et avoir suffisamment d'eau pour effectuer toutes les tâches en termes de pisciculture et d'agriculture », a-t-il souligné.

Il a indiqué que, sur le plan agricole, la province de Cuando Cubango a tout à développer et, dans le cadre du suivi et de l'appui technique, des équipes d'ingénieurs expérimentés seront renforcées, pour améliorer la transmission et le partage des connaissances scientifiques et introduire de petits instruments pour qu'il soit viable de mécaniser davantage l'agriculture. Toujours lors de la visite du ministre à Cuando Cubango, qui a débuté jeudi, António Francisco de Assis a officiellement ouvert la campagne agricole 2021/2022 et visité la ferme Mumba, qui, entre autres, est dédiée à la production d'avocat et de mangue.