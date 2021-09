Congo-Kinshasa: Conformément à la promesse du Chef de l'Etat - Pius Muabilu poursuit avec la récupération des biens de l'Etat

La récupération des biens de l'Etat, une promesse de campagne du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi, est en train de se mettre en œuvre par le Ministre d'Etat, Ministre d'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu.

La Commission d'identification immobilière des maisons, appartements, locaux et biens-fonds du domaine privé de l'Etat dans la ville de Kinshasa, mise en place le 26 mai dernier, se poursuit sans encombre, en dépit du comportement incivique de certains locataires et de la quasi-totalité de promoteurs immobiliers ayant signé une convention de Partenariat Public-Privé avec le Ministère de l'Urbanisme et Habitat, renseigne le communiqué de presse signé par Jules Kidinda, Responsable de communication au cabinet du Ministère d'Urbanisme.

«Plusieurs cas d'irrégularités et insolvabilités ont été relevés du côté des locataires. En ce qui concerne les bénéficiaires d'un Partenariat Public-Privé, il a été constaté que la majeure partie des promoteurs immobiliers n'ont pas exécuté leurs obligations contractuelles. Pire, certains d'entre eux ont cherché à s'accaparer frauduleusement des espaces publics», lit-on dans ce communiqué.

Par conséquent, dans le strict respect des normes et exigences d'un Etat de droit, le Ministère de l'Urbanisme et Habitat s'est engagé dans une vaste et large opération de délogement des locataires indélicats et de résiliation des conventions de Partenariat Public-Privé pour permettre à l'Etat de recouvrer ses droits. «Le présent communiqué de presse permet de couper court à tout au malentendu et dénoncer la culture de la victimisation chez les fossoyeurs des biens immobiliers appartenant à tous les Congolaises et Congolais », précise le communiqué de presse.

La récupération de ce patrimoine, spolié ou en voie de spoliation, était une promesse du Chef de l'Etat. Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Urbanisme et Habitat est déterminé à la mettre, coûte que coûte, en application sur l'ensemble du territoire. « Pas un seul coin du pays ne sera épargné », renchérit-il.

Face à la persistance des tentatives de spoliation, Pius Muabilu Mbayu Mukala, Ministre d'Etat, Ministère de l'Urbanisme et Habitat appelle à la vigilance le peuple congolais et invite chacun à participer à l'opération d'assainissement du parc immobilier du domaine privé de l'Etat, pour dénoncer tout acte avéré de processus de spoliation auprès de l'Administration de l'Urbanisme et Habitat ou des services judiciaires.