Congo-Kinshasa: Etat de siège/Nord-Kivu - 745 rendus et 428 armes récupérées en 4 mois, une bonne moisson pour le secteur opérationnel Sokola 2

Il n'y a pas eu que des massacres depuis l'entrée en vigueur de l'état de siège au Nord-Kivu. C'est en tout cas le moins qu'on puisse dire si l'on s'en tient aux différents rapports présentés par les forces armées. Le cas parlant est celui des opérations militaires au sein du secteur opérationnel Sokola 2, au Sud du Nord-Kivu.

Le vendredi 17 septembre 2021, le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume, porte-parole de la 34e région militaire, s'est réjoui qu'en un plus de 4 mois seulement, 745 miliciens aient été obligés de se rendre aux autorités à la suite d'une pression militaire qui a pesé sur eux, en plus de 428 armes saisies. Très rassuré, l'officier FARDC annonce la poursuite des opérations et promet des résultats plus promettants. Il garantit que tous ces ex-combattants seront incessamment engagés dans le processus de Désarmement, Démobilisation, Réinsertion Communautaire et stabilisation.

"Près de 800 éléments des groupes armés ont quitté la brousse et plus de 400 armes récupérées. Ce qui n'est pas du tout moindre. Voilà le bilan pendant cet état de siège. Ils sont déjà cantonnés aujourd'hui. Ceux qui sont déjà à Mubambiro et à Rumangabo sont déjà pris en charge et attendent qu'ils soient orientés", informe-t-il.

La persistante inquiétude des forces vives

Sur appel des autorités congolaises, avant, tout comme pendant l'état de siège, des centaines d'animateurs des milices ont accepté de se désengager pour rejoindre le processus de désarmement et démobilisation au Nord-Kivu. Cependant, faute d'encadrement adéquat, abandonnés à leur sort dans des sites de cantonnement, nombreux ont dû regagner la brousse. La société civile redoute ainsi que cette centaine d'ex-combattants soient confrontés aux mêmes difficultés.

Par ailleurs, c'est la crédibilité du nouveau coordonnateur du programme DDRC-s qui est remise en cause. Dans une déclaration conjointe du 6 septembre 2021, les forces vives du Nord et du Sud-Kivu ont accusé Tommy Ushindi Tambwe d'avoir joué un rôle important dans des rébellions qui se sont succédé dans l'Est, principalement au sein du RCD/Goma, du M23 et de l'ALEC. Par conséquent, elles craignent que cet ancien rebelle ne soit un véritable blocage au processus et demande au Président Tshisekedi de reconsidérer son Ordonnance du 6 août 2021 afin de trouver une personnalité consensuelle à la tête du DDRC-s.