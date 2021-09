Congo-Kinshasa: En perspective de la rentrée scolaire 2021-2022/Ngaliema - Simplice Bilembo octroie des kits scolaires à plus de 650 élèves

Dans le souci de l'encadrement de la jeunesse de la commune de Ngaliema dans l'éducation de base et scolaire, Simplice Muanza Bilembo, président de l'ONGD qui porte son nom s'est montré philanthropique en posant encore une fois un acte de bienfaisance. Tenez ! Plus de 650 écoliers de cette municipalité repartis en 13 quartiers ont bénéficié des kits scolaires complets en prévision de la rentrée scolaire 2021-2022 qui se pointe à l'horizon.

Sans se plaindre de la situation économique et sanitaire, celui qui se fait appeler "le Réveil de Ngaliema" Bilembo Simplice, a, en sa qualité de notable de la commune de Ngaliema, pendant 3 jours, effectué des descentes dans de les quartiers Camp Luka 1, 2, 3, Ngaliema, Lubuaku, Hôpital de la rive, Sanga Mamba, Caro Congo, Buadi, Masisi, Manenga, Malueka et Musey où il a assisté certaines familles avec des tissus bleus et blancs (uniformes), des cahiers, frais scolaires, des stylos, des lattes, tables compact, sacs et autres.

«Comme nous le savons tous, notre pays est secoué par la pandémie à coronavirus, et je ne pouvais pas rester insensible aux cris de détresses de mes frères et sœurs de Ngaliema. C'est pourquoi, j'ai voulu aider tant soit peu, quelques familles en remettant quelques fournitures scolaires, pour que ces derniers préparent la rentrée scolaire, qui est prévu dans quelques jours», a déclaré Simplice Muanza.

Dans une ambiance électrique de joie, les bénéficiaires n'ont pas caché leurs satisfactions suite à ce geste d'une grande générosité.

"Ce n'est pas pour rien que nous l'avons surnommé "le Réveil de Ngaliema". Simplice Bilembo a toujours été un homme de bon cœur, toujours prêt à nous venir en aide. Notre prière est que Dieu l'accompagne. Ce n'est pas facile en ce temps difficile de voir ces genres d'actes. Encore une fois merci à Simplice Muanza Bilembo", exulte un parent bénéficiaire.

Il sied de rappeler qu'il y a quelques mois déjà, Simplice Muanza Bilembo a réussi à éclairer plusieurs autres quartiers, en assistant la population avec des câbles électriques, et en installant dans plusieurs avenues et carrefours des poubelles publiques pour accompagner le Gouverneur de la ville de Kinshasa, dans son programme "Kin Bopeto", à travers son ONGD "Les Amis de Simplice Muanza", qui œuvre dans l'encadrement des jeunes et des filles-mères dans les domaines telles-que ; la coupe et couture, l'hôtellerie, l'alphabétisation, l'auto-école et l'agriculture, durant plus de trois ans déjà.