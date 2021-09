Congo-Kinshasa: Accord signé entre J.J Mbungani, Modern & le BCECO - Ex. Mama Yemo - Bientôt sa réhabilitation et sa modernisation

C'est une bonne nouvelle pour les gestionnaires de l'hôpital général de référence de Kinshasa (ex. Mama Yemo) et la population congolaise. En effet, ce jeudi 16 septembre 2021, le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, Jean Jacques Mbungani, le Directeur général du Bureau central de coordination (BCECO), ainsi que le responsable de l'entreprise "Modern construction" ont signé un protocole d'accord pour la réhabilitation et la modernisation de cette institution sanitaire publique.

Dans une ambiance bonne enfant au cabinet du ministre la Santé publique, à Kinshasa dans la commune de la Gombe, le BCECO a reçu mission d'organisation et exécution de ce projet de réhabilitation, reconstruction et modernisation de cette importante formation médicale de la capitale. Quant à l'entreprise "Modern construction", elle a été chargée d'exécuter tous les travaux qui vont être exécutés en trois phases pour une durée de la première phase allant de 20 mois, une année et huit mois.

A en croire le Directeur du BCECO, la mise en œuvre de cet important projet rentre dans le cadre de la vision du président de la République Félix Tshisekedi, celle de redorer et moderniser les infrastructures sanitaires sur l'ensemble du territoire national.

"Le BCECO a toujours été un allier du Gouvernement en matière d'exécution des projets publics depuis plusieurs années. Aujourd'hui, le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention nous confie encore un mandat de moderniser certains bâtiments de cet hôpital. Le BCECO est prêt à assumer sa mission.

Dans plus ou moins deux ans, la population va voir l'œuvre de BCECO pour matérialiser la vision du chef de l'Etat", a indiqué Gaspard Kabongo, Directeur général a.i du BCECO.

Il y a lieu de noter que le choix de l'entreprise Modern construction a été fait selon les normes d'appel d'offre ouvert au niveau international pour la réhabilitation d'une infrastructure médicale. Datant de plus de 40 ans, l'hôpital général de référence de Kinshasa est parmi les plus importants de la RDC. C'est ainsi que sa modernisation serait impérieuse.

La cérémonie de signature de cet accord, a également eu lieu en présence des partenaires sectoriels du ministère de la Santé publique.