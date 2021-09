Cameroun: Incidences financières - Des pertes en milliards

Banques et individus déplorent des dommages causés par la fraude à la carte bancaire perpétrés par des hackers.

Dans son propos le 15 septembre dernier, le directeur général de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication (ANTIC), le Pr. Ebot Ebot Enaw, n'a pas fait de mystère sur les pertes financières liées à la fraude à la carte bancaire. Elles s'élèvent, a-t-il souligné, à plusieurs milliards de F, d'année en année.

Pour la seule année 2010 par exemple, il a indiqué qu'une banque locale avait déclaré la perte de trois milliards de F, à la suite d'opérations frauduleuses. Le même montant avait été perdu en 2015. Bien plus, l'ANTIC avait révélé dans l'un de ses rapports que la fraude à la carte bancaire avait fait perdre au Cameroun six milliards de F en 2019.

Outre les banques, des individus sont de plus en plus victimes de cette arnaque. C'est le cas de Moustapha Bello, commerçant qui, au cours d'un déplacement dans la ville de Garoua, s'est vu dérober sa carte bancaire. « Pris par la fatigue, je me suis assoupi, puis à l'arrivée, j'ai constaté que je n'avais plus ma carte bancaire. Nous étions un dimanche, donc je ne pouvais pas me ruer vers ma banque pour la faire bloquer. Quand je me suis rendu à la banque le lundi, j'ai constaté que mon compte avait été dépouillé de 500.000 F », raconte-t-il.

Tout comme Moustapha Bello, Judith Kamba, jeune étudiante résidant à Bonamoussadi à Yaoundé, quartier réputé abriter les hackers et autres scamers, dit avoir reçu un coup de fil de quelqu'un qui s'était fait passer pour un agent de sa banque. Ce dernier, prétextant vouloir vérifier ses coordonnées, l'a amené à communiquer ses informations personnelles, notamment son numéro de compte, son mot de passe, etc. Après s'être livrée à cet échange, elle a constaté quelques jours plus tard, à son grand désarroi, que son compte avait été débité de la somme de 300.000 F, représentant ses frais de loyer annuel.

La fraude à la carte bancaire, tout comme les autres types de pratiques, en l'occurrence le scamming, qui est également une arnaque effectuée au moyen d'Internet, représente 80% des cas de cybercriminalité, d'après le directeur général de l'ANTIC. Cette dernière a d'ailleurs entraîné des dommages estimés à sept milliards depuis 2010, indique le Pr.Ebot Ebot Enaw. Au niveau des banques, sans donner plus de détails, on assure néanmoins que des mesures sont prises pour réduire ce phénomène. On évoque surtout l'installation des caméras dans les guichets automatiques, afin d'identifier tout geste suspect, entre autres.