Cameroun: Autorité du Bassin du Niger - Les projets en revue

Le ministre en charge de l'Economie a reçu en audience vendredi dernier à Yaoundé, Abderahim Bireme Hamid, secrétaire exécutif de cette institution.

Il y avait une ambiance bon enfant le 17 septembre dernier au ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat). Le ministre Alamine Ousmane Mey, a accordé une audience au Secrétaire exécutif de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN), Abderahim Bireme Hamid. Pendant plus d'une demi-heure, les deux hommes ont échangé sur les projets du Bassin du Niger, notamment ceux en cours dans la portion du Cameroun.

« Nous sommes venus rencontrer le ministre pour lui présenter nos civilités. Et aussi le remercier d'avoir accepté la tenue de trois ateliers très importants : un atelier sur le cadre juridique de nos grandes infrastructures, un autre sur notre statut et le dernier sur le Comité régional qui prépare les grandes instances du conseil des ministres. », a expliqué Abderahim Bireme Hamid.

S'agissant par exemple du projet de renforcement des capacités des experts des neuf pays membres (Cameroun, Benin, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger, Nigéria et Tchad) pour une gestion durable des ressources en eaux souterraines, le Cameroun bénéficie de renforcement de capacités, par le biais de formation dispensées à ses experts, notamment des hydrologues.

Le projet a une durée de trois ans et s'articule autour de deux axes d'intervention : le réseau régional de suivi dans l'ensemble du Bassin et la continuation des activités dans les zones pilotes avec un accent sur la pérennisation des résultats. Alamine Ousmane Mey et Abderahim Bireme Hamid ont également échangé sur les projets qui sont soutenus par l'ABN au Cameroun. Notamment le Programme intégré de développement et d'adaptation aux changements climatiques dans le Bassin du Niger, Projet qui a pour but de contribuer à l'amélioration de la résilience des écosystèmes du fleuve Niger et des populations par une gestion durable des ressources naturelles.