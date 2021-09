Congo-Brazzaville: Rencontre - Des logisticiens congolais au Sénégal en session de travail

Dans le cadre de leur programme annuel d'activités, les professionnels et étudiants congolais dans les métiers de la logistique et de la Supply Chain management, résidant au Sénégal, se sont réunis à l'Institut africain de management, à Dakar.

Placée sous l'égide de l'Association congolaise pour la logistique et la supply chain (AcoLOG), la rencontre du 18 septembre a permis aux participants, réunis en session extraordinaire, d'échanger sur les questions stratégiques de développement de leur réseau professionnel.

En plus des échanges, une présentation globale de l' "AcoLOG" et de son réseau a été faite. Ainsi, les participants ont appris qu'elle est une organisation professionnelle internationale créée à Dakar en 2016, installée par la suite en 2020 à Pointe-Noire, en République du Congo. Elle dispose également d'antennes au Maroc, en France, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et en Guinée.

À en croire les affirmations des membres du bureau, cette organisation dispose d'un réseau professionnel aux horizons variés. Elle est représentée à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement et compte à ce jour plus de 260 membres présents dans près de douze pays.

Au Sénégal, "AcoLOG" compte en son sein une cinquantaine de logisticiens congolais. Ils travaillent respectivement dans les compagnies de transport maritime et ferroviaire ; les sociétés d'import-export ; de transit ; de manutention ; des établissements bancaires et institutions financières ; les entreprises de construction ; les programmes d'appui au développement ; les ONG ; et parfois, dans les universités au sein desquelles certains d'entre eux sont enseignants.

Au Congo, le projet de construction d'un site internet a été présenté comme étant un véritable outil de connectivité au réseau et une vitrine des activités de transport et logistique à travers le pays.

Les participants ont également abordé la mise en place du programme de formation certifiante, en partenariat avec le cabinet d'expertise en "supply chain management CEH" et l'École de commerce, de communication, d'administration et de management. Sur le même chapitre, ils ont eu à traiter, entre autres, la délivrance des titres professionnels pour le renforcement des capacités de ses membres ; le programme d'insertion professionnelle via le premier partenariat privilégié développé avec la filiale CMA CGM Sénégal pour des stages de ses membres étudiants ; les possibilités de collaboration avec le centre d'encadrement le Savoir, représenté par son responsable Duvet Koutsolo ; l'éventualité d'acquérir un bureau physique à Dakar ; la prévision, en décembre 2021, de la célébration du 5e anniversaire de l'antenne du Congo qui sera marquée par un rendez-vous inédit et innovant par plusieurs acteurs des chaînes d'approvisionnement entre le Sénégal et le Congo.

« Notre ferme volonté est de devenir une force de proposition aux pouvoirs publics du Congo sur les problématiques liées à la logistique, au transport et à la chaîne d'approvisionnement nationale », a confié Ivan Kelly Zinga, président de l'"AcoLOG" - bureau du Sénégal -, chef de projet du réseau ACoLOG, qui a présidé cette rencontre qualifiée, par les participants, d'enrichissante. Et de préciser que : «L'Association souhaite renforcer sa collaboration avec les associations de logisticiens sénégalais et des entreprises pour participer avec eux à l'amélioration et au renforcement de l'écosystème logistique au Sénégal »

Rendez-vous professionnel est pris pour le mois de décembre 2021.

ACoLOG Bureau du Sénégal

Email : acolog.fcl@gmail.com

Tel : +221 77 670 18 49 / +221 771115543

LinkedIn : AcoLOG

Facebook : ACoLOG

