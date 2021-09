Cameroun: Pref - Cémac - Le comité de pilotage se réunira le 24 septembre à Douala

Le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Rigobert Roger Andely, a, dans un communiqué, annoncé la tenue, le 24 septembre dans la ville camerounaise, de la quatrième session extraordinaire du comité de pilotage du Programme des réformes économiques et financières de la sous-région (Pref-Cémac).

L'objectif principal de la réunion du comité de pilotage sera d'examiner la matrice des réformes et des actions devant être menées par les Etats membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) et des institutions communautaires concernées. Le but est de mettre en œuvre les politiques et réformes prioritaires dans le cadre de la deuxième phase du Pref-Cémac. Ce, afin d'opérer une réelle transformation structurelle vers l'industrialisation des économies de la Cémac et créer les meilleures conditions d'une croissance soutenue, équitable et tirée par le privé.

Au cours de cette réunion placée sur le thème « Mise en œuvre des décisions et résolutions du sommet extraordinaire des chefs d'Etat de la Cémac du 18 août 2021 », il sera également question pour les ministres en charge de l'Economie, des Finances et de l'Intégration ainsi que les premiers responsables des institutions de l'Afrique centrale de déterminer la structure chargée de la coordination et du suivi des réformes économiques et financières au niveau national, et valider les différents outils de pilotage, de monitoring et de suivi-évaluation de la mise en œuvre de cette deuxième génération de réformes prioritaires dans la zone Cémac.

« ... Pour que les objectifs et le cap fixés par les chefs d'Etat soient efficacement atteints, dans le cadre de la deuxième phase de la mise en œuvre aussi bien des actions de la nouvelle matrice du Pref.2, que des projets intégrateurs de la sous-région, il importe dès à présent de définir des indicateurs de performance, d'adopter une méthodologie de suivi-évaluation des réformes et des actions menées... », indique le communiqué du Pref-Cémac.