Congo-Brazzaville: Distinction - Jean Gabin Ossibi honoré par MB production

L'organisation non gouvernementale internationale que dirige Médard Mbongo a décoré, le 17 septembre à Pointe-Noire, Jean Gabin Ossibi, producteur cinématographique et musical.

Jean Gabin Ossibi a été fait ambassadeur culturel par MB production lors d'une cérémonie qui a eu lieu à Pointe-Noire, devant un parterre d'artistes, mais également d'amis et connaissances.

Aujourd'hui, rien ne sera plus comme avant pour cet homme culturel car cette prestigieuse distinction lui a été décernée afin de souligner son apport exceptionnel à la vitalité et au rayonnement de la culture congolaise.

D'ailleurs, pour Médard Bongo, le président de l'ONG internationale MB Production, Jean Gabin Ossibi contribue énormément à l'essor artistique et à la réputation d'excellence de la République du Congo ici comme à l'international.

En mettant talent et passion au service de l'art et en s'engageant dans la communauté et au développement de la discipline, il lègue aux Congolais le plus riche et précieux héritage qui soit : une culture à partager, la production cinématographique et musicale. « Nous lui faisons ambassadeur culturel en lui remettant un diplôme d'honneur, un insigne et une écharpe en guise de remerciements », a souligné Médard Bongo.

Pour sa part, le récipiendaire a remercié MB Production de l'avoir fait ambassadeur culturel. Il a également profité de cet instant pour prodiguer quelques conseils aux artistes congolais. « Je vous demande d'être patients dans tout ce que vous entreprenez et surtout de toujours se relever quels ques soient les obstacles, car la patience finit toujours par payer », a-t-il dit.

Jean Gabin Ossibi est engagé depuis des années dans le domaine de la culture au Congo et à l'international. Pendant plus d'une décennie, il a considérablement participé au développement culturel entre les deux Congo en produisant des films et des artistes musiciens. Son travail acharné lui a valu, il y a quelques mois, le titre de meilleur producteur, un trophée qu'il a reçu en République démocratique du Congo. En outre, il est un homme d'affaires aguerri et président d'une ONG qui vient en aide aux personnes démunies. Tous les culturels ponténégrins sont très fiers que son travail, son sens du service et sa vision sociale de la culture soient reconnus et honorés.