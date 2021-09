Congo-Brazzaville: Championnats nationaux de tennis - Armel Roston Mokobo et Helena Mingui récompensés

L'absence des compétitions tant décriée lors de la Coupe Davis, groupe 4 Afrique, a obligé la Fédération congolaise de tennis (Fécoten) à revenir sur les fondamentaux en organisant, au pôle tennis à Brazzaville, les championnats nationaux, remportés par les tennismen de la ville capitale.

La compétition s'est déroulée du 18 au 19 septembre et a permis aux tennismen de se mesurer en simple messieurs et dames puis en double messieurs. L'occasion a été donnée à la Fécoten de sélectionner les meilleurs d'entre eux dans le but de mieux préparer l'avenir. « Chaque année, les fédérations ont l'obligation d'organiser les championnats nationaux dans toutes les catégories pour sélectionner les meilleurs athlètes. La fédération congolaise de tennis n'est pas restée en marge. Nous avons tenu à les organiser en procédant d'abord à la phase éliminatoire qui concernait des ligues départementales avant que Brazzaville ne prenne le relais pour accueillir le championnat national et respecter les directives du ministère des Sports », a expliqué Roger Obesse, le premier vice- président de la Fécoten. Selon lui, la Fécoten a dû se plier en quatre pour relever le défi de l'organisation.

« Nous l'organisons avec les moyens propres, notamment avec les cotisations statutaires des clubs, l'apport des membres de la fédération et l'assistance du ministère des Sports. Sans sponsor, nous avons organisé le championnat national au minima », a-t-il ajouté.

Sur le plan pratique, la compétition des simples messieurs a fait briller Armel Roston Mokobo de Poto-Poto . Il a été sacré champion de Brazzaville après s'être imposé devant Cheick Ekoumé de No Limit de Pointe-Noire en deux manches (7-5 puis 6-2). Associé avec Francklin Biboussi (Poto-Poto) en double messieurs, ils ont confirmé devant Bolidard Ibaka et Cheick Ekoumé(No Limit) (6-0 et 6-3).

En simple dames, Helena Mingui (Centre-ville de Brazzaville) a gagné le trophée mis en jeu en dominant respectivement Dorcas Ndong Adama de Ouesso (6-1; 6-0) puis Divine Ondongo (Centre-ville) en deux manches (6-1 ; 6-1).