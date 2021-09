Congo-Brazzaville: Rescolarisation - La FMC lance la deuxième édition du programme « Elenge mwasi na kelasi »

Visant, entre autres, à soutenir la scolarisation des jeunes filles afin de les maintenir à l'école et à favoriser leur autonomisation, la deuxième édition du programme « Elenge mwasi na kelasi », mise en œuvre par la Force montante congolaise (FMC), a été lancée le 16 septembre à Brazzaville.

La première édition, qui s'est déroulée l'année dernière, a permis de scolariser trente-deux jeunes filles qui sont, désormais, très heureuses d'avoir renoué avec le chemin de l'école. « Pour notre plus grand bonheur, elles sont toutes passées en classes supérieures. Parmi elles, nous avons le plaisir de compter trois lauréates au CEPE, une au BEPC, et deux au baccalauréat, grâce à un mécanisme de parrainage », s'est réjouie la secrétaire permanente chargée de la promotion de la jeune fille à la FMC, Rachel Kombela.

Selon elle, quatre jeunes filles inscrites notamment au centre de réscolarisation et d'alphabétisation après quatre ans sans accès à l'éducation, ont pu reprendre un cursus normal. « Et cela, grâce à l'empathie des généreux camarades qui n'ont pas hésité à mettre la main à la poche pour réscolariser ces jeunes filles dans le besoin. Pour des raisons techniques, nous avons tout d'abord commencé à Brazzaville. Néanmoins, on espère compter sur la bonne volonté d'autres parrains pour étendre progressivement ce programme sur l'étendue du territoire national », a poursuivi Rachel Kombela.

L'éducation d'une fille est, en effet, reconnue comme un des leviers les plus puissants pour sortir de la pauvreté et pour s'émanciper. Ainsi, scolariser une fille, c'est lui permettre de prendre confiance en elle, de faire ses propres choix et d'avoir un métier pour construire son avenir, estiment les initiateurs du programme. « Convaincus que les jeunes filles d'aujourd'hui seront, une fois éduquées, les femmes engagées de demain ; convaincus que la femme est un atout majeur pour le rayonnement de notre patrie ; conscients de l'importance de l'éducation, nous, FMC, sollicitons l'aide d'hommes et de femmes sensibles à cette action de portée nationale à faire au moins un parrainage pour contribuer aux efforts colossaux consentis par le gouvernement », a sollicité la secrétaire permanente chargée de la promotion de la jeune fille à la FMC.